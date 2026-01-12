Από το ξάφνιασμα του ΑΠΟΕΛ τον Ιανουάριο του 2019... σενάρια με Ομόνοια

Έναν πρώην ποδοσφαιριστή που πέρασε από το κυπριακό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα από τον ΑΠΟΕΛ φέρουν πληροφορίες να έχει προταθεί στην Ομόνοια.

Ο λόγος για τον Αντρέ Βιντιγκάλ, ο οποίος είχε έρθει στο κυπριακό πρωτάθλημα τον Ιανουάριο του 2019, ως δανεικός στους γαλαζοκιτρίνους της Λευκωσίας από τη Φορτούνα Σιτάρντ για 1,5 χρόνο. Μία κίνηση που χαρακτηρίστηκε ως ξαφνική τότε, αφού ο ΑΠΟΕΛ δεν λογαριαζόταν ότι θα προχωρούσε σε μεταγραφή με εξτρέμ.

Ο Βιντιγκάλ είχε αποχωρήσει από τον Αρχάγγελο μετά το τέλος του δανεισμού του, τον Μάιο του 2020 κι από τότε έπαιξε σε Μαρίτιμο και Στόουκ Σίτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Βιντιγκάλ φαίνεται να έχει προταθεί στους πράσινους που όμως έχουν κι άλλες επιλογές ενώπιόν τους. Κάτα πόσον θα προχωρήσουν οι ιθύνοντες των πρασίνων με αυτή την περίπτωση θα το δείξει ο χρόνος...