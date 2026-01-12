Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος-Αραδίππου & ΕΝΥ-Ολυμπιακός

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Mε δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 19:00 ολοκληρώνεται απόψε  η δράση για την 17η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Στο Στέλιος Κυριακίδης η Πάφος υποδέχεται την Ομόνοια Αραδίππου με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.19 για την νίκη των γηπεδούχων, 6.20 στην ισοπαλία και 15.00 στην επικράτηση της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στα 2.62 και ο καταλογισμός πέναλτι στα 2.95.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός νίκης της Πάφου με το να μπουν πέραν των 3,5 γκολ στον αγώνα αποτιμάται στα 2.87.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Την ίδια ώρα στο Αμμόχωστος η ΕΝΥ υποδέχεται τον Ολυμπιακό Λευκωσίας με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.43 στη νίκη της ομάδας του Ύψωνα, 3.32 στην ισοπαλία και 3.47 στη νίκη της ομάδας του Γιώργου Κωστή. Το να μπουν πέραν των 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.22 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στο 1.93.

Τέλος, το να μπει γκολ πριν το 28ο λεπτό της αναμέτρησης προσφέρεται στα 2.15, ενώ το ενδεχόμενο υπόδειξης κόκκινης κάρτας αποτιμάται στα 3.70.  

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

