Β' κατηγορία: Το πρόγραμμα για την πρεμιέρα της β' φάσης

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης με τις δεκαπέντε αγωνιστικές, ξεκαθάρισε το σκηνικό ενόψει της Β' Φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.

Τον πρώτο όμιλο αποτελούν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1-8 και το δεύτερο όμιλο οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16.

Η αυλαία στον πρώτο όμιλο θα ανοίξει την ερχόμενη Παρασκευή 16 Ιανουαρίου με την αναμέτρηση Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, που θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο:

Παρασκευή 16.01.2026

19:00 Δόξα Κατωκοπιάς - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Σάββατο 17.01.2026

14:30 ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ Λύσης

17:00 Ομόνοια 29Μ - Αγία Νάπα

Κυριακή 18.01.2026

14:30 Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ

Β' Όμιλος

Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής τρεις αγώνες θα γίνουν το Σάββατο και ένας την Κυριακή. Συνοπτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Σάββατο 17.01.2026

14:30 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - ΑΕΖ

14:30 Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών

14:30 Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Λατσιών

Κυριακή 18.01.2026

14:30 Διγενής Μόρφου - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος