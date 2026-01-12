ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η δεύτερη νιότη του Ταρέμι: Έχει ήδη σκοράρει σχεδόν όσα γκολ πέτυχε την προηγούμενη διετία!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η δεύτερη νιότη του Ταρέμι: Έχει ήδη σκοράρει σχεδόν όσα γκολ πέτυχε την προηγούμενη διετία!

Ο Μέχντι Ταρέμι μετρά σε… μισή σεζόν 13 γκολ, ένα λιγότερο απ’ όσα πέτυχε συνολικά τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους.

Ο Ολυμπιακός έκανε… κρότο το καλοκαίρι, παίρνοντας έναν φορ με μεγάλες παραστάσεις που σκοράρει κατά ριπάς. Ο λόγος για τον Μέχντι Ταρέμι, ο οποίος έχει κάνει σπουδαία καριέρα και συνεχίζει στα 33 του χρόνια να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Κοιτάζοντας τα επιτεύγματα του Ιρανού στράικερ, θα έλεγε κανείς πως περνά μια δεύτερη νιότη. Ξανάνιωσε στον Πειραιά και οι αριθμοί του εντυπωσιάζουν, σβήνοντας τις δύο περασμένες σεζόν όπου κινήθηκε σε χαμηλότερες στροφές.

Μπαίνουμε πλέον στο δεύτερο μισό και ο Ταρέμι μετρά 21 εμφανίσεις με τους ερυθρόλευκους σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει προλάβει ήδη να σκοράρει 13 τέρματα και να μοιράσει 3 ασίστ. Σε αυτά τα παιχνίδια, ο 33χρονος έχει ξεκινήσει σε μόλις 9 αλλά και πάλι αποδεικνύει ότι διαθέτει τρομερό ένστικτο στο σκοράρισμα. Όπως και το πόσο επιδραστικός είναι στους αγώνες…

Ο Ταρέμι έχει 8 γκολ σε 11 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, προσθέτοντας και 2 ασίστ. Στο Champions League έχει 1 γκολ και 1 ασίστ σε 6 ματς, χωρίς να έχει ξεκινήσει σε κάποιο από αυτά. Στο Κύπελλο έχει 3 τέρματα σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ σκόραρε και στον τελικό του Betsson Super Cup.

Ο σπουδαίος αυτός επιθετικός έχει ένα γκολ λιγότερο απ’ όσα πέτυχε την προηγούμενη διετία με τη φανέλα της Ίντερ και της Πόρτο. Στα δύο αυτά έτη, ο Μέχντι Ταρέμι πέτυχε 14 γκολ, ενώ είχε και 16 ασίστ. Κάτι που δείχνει ξανά το ότι του αρέσει να «ταΐζει» τους συμπαίκτες του, εκτός από το να φορτώνει ο ίδιος τα αντίπαλα δίχτυα.

Τα 14 γκολ του Ταρέμι ήρθαν σε 78 αναμετρήσεις! Δηλαδή σε σχεδόν… τέσσερις φορές περισσότερα παιχνίδια σε σχέση με όσα έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

Ο Μεντιλίμπαρ τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, αφού παρότι του έφυγε ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού, μπορεί να καλύψει το κενό του τόσο με τον πολυπράγμων Ιρανό φορ, όσο και με τον Γιάρεμτσουκ...

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Άρσεναλ προσέλαβε ειδικό για τα πλάγια άουτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν «έβρεξε» γκολ και η πιο αντιπαραγωγική

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σημασία έχει η ουσία αλλά μπορεί και καλύτερα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κραυγή... «μην με ξεγράφετε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαμός στο κάτω διάζωμα και η... επιστροφή της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πούλησε Ντραγκόφσκι στην Βίτζεβ Λοτζ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Οι δηλώσεις Ροδάθα - Κωστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό της ΑΕΛ μέσα στο Λευκόθεο επί του ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΕΝΥ κόντρα στον Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν σταμάτησα να δουλεύω αυτά τα χρόνια, κάναμε καλή αρχή με καθαρή νίκη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σατσιάς: «Οι παίκτες μας κατέθεσαν ψυχή»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δύσκολη νίκη της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Μπα «μίλησε» στο «Αμμόχωστος» και ανάσα για Ε.Ν Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα χρειάστηκε αλλά επέστρεψε στις νίκες η Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκληρή ήττα με... υποσχέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη