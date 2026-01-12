Η δεύτερη νιότη του Ταρέμι: Έχει ήδη σκοράρει σχεδόν όσα γκολ πέτυχε την προηγούμενη διετία!

Ο Ολυμπιακός έκανε… κρότο το καλοκαίρι, παίρνοντας έναν φορ με μεγάλες παραστάσεις που σκοράρει κατά ριπάς. Ο λόγος για τον Μέχντι Ταρέμι, ο οποίος έχει κάνει σπουδαία καριέρα και συνεχίζει στα 33 του χρόνια να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Κοιτάζοντας τα επιτεύγματα του Ιρανού στράικερ, θα έλεγε κανείς πως περνά μια δεύτερη νιότη. Ξανάνιωσε στον Πειραιά και οι αριθμοί του εντυπωσιάζουν, σβήνοντας τις δύο περασμένες σεζόν όπου κινήθηκε σε χαμηλότερες στροφές.

Μπαίνουμε πλέον στο δεύτερο μισό και ο Ταρέμι μετρά 21 εμφανίσεις με τους ερυθρόλευκους σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει προλάβει ήδη να σκοράρει 13 τέρματα και να μοιράσει 3 ασίστ. Σε αυτά τα παιχνίδια, ο 33χρονος έχει ξεκινήσει σε μόλις 9 αλλά και πάλι αποδεικνύει ότι διαθέτει τρομερό ένστικτο στο σκοράρισμα. Όπως και το πόσο επιδραστικός είναι στους αγώνες…

Ο Ταρέμι έχει 8 γκολ σε 11 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα, προσθέτοντας και 2 ασίστ. Στο Champions League έχει 1 γκολ και 1 ασίστ σε 6 ματς, χωρίς να έχει ξεκινήσει σε κάποιο από αυτά. Στο Κύπελλο έχει 3 τέρματα σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ σκόραρε και στον τελικό του Betsson Super Cup.

Ο σπουδαίος αυτός επιθετικός έχει ένα γκολ λιγότερο απ’ όσα πέτυχε την προηγούμενη διετία με τη φανέλα της Ίντερ και της Πόρτο. Στα δύο αυτά έτη, ο Μέχντι Ταρέμι πέτυχε 14 γκολ, ενώ είχε και 16 ασίστ. Κάτι που δείχνει ξανά το ότι του αρέσει να «ταΐζει» τους συμπαίκτες του, εκτός από το να φορτώνει ο ίδιος τα αντίπαλα δίχτυα.

Τα 14 γκολ του Ταρέμι ήρθαν σε 78 αναμετρήσεις! Δηλαδή σε σχεδόν… τέσσερις φορές περισσότερα παιχνίδια σε σχέση με όσα έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

Ο Μεντιλίμπαρ τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση, αφού παρότι του έφυγε ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού, μπορεί να καλύψει το κενό του τόσο με τον πολυπράγμων Ιρανό φορ, όσο και με τον Γιάρεμτσουκ...

