Θα μπορούσε να μείνει ο Καρσέδο;

Θα μπορούσε η Πάφος να κρατήσει τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο; Όχι μακριά από μία μεγαλύτερη ομάδα από αυτήν, αλλά από μία ομάδα που δεν της επιτρέπουν να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Ένα πρωτάθλημα που εδώ και χρόνια είναι αποκομένο από τα άλλα της Ευρώπης. Την ώρα που αυτή (η Πάφος) είναι στο παιχνίδι της πρόκρισης από τη League Phase του Champions League! Η απάντηση είναι απλή και είναι αρνητική. Όχι! Money Talks! Και τα λεφτά των Ρώσων ήταν πάρα πολλά για να τα θυσιάσει όλα ο Ισπανός. Και την προοπτική της Πάφου, τη δικιά του μέσω της Πάφου, το Champions League, την αγάπη του κόσμου, όλα!

