ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φανούριος: Το ντέρμπι, ο Λασάδα, ο Μάρκοβιτς και το θέμα που θα ξεκαθαρίσει σήμερα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φανούριος: Το ντέρμπι, ο Λασάδα, ο Μάρκοβιτς και το θέμα που θα ξεκαθαρίσει σήμερα

Δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου του Απόλλωνα.

Για τα τρέχοντα θέματα του Απόλλωνα μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανολεύκων, Φανούριος Κωνσταντίνου, απαντώντας και στο ερώτημα για το με΄λλον του Μαρσελίνιο. Αναλυτικά μίλησε για:

Τη νίκη επί της ΕΝΠ: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι όπως το αναμέναμε. Η ΕΝΠ ήταν αρκετά δυσκολοκατάβλητη. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Αποδώσαμε καλό ποδόσφαιρο για 30 λεπτά. Στο 1ο ημίχρονο ο άνεμος ευνοούσε τη δική μας ομάδα και στην επανάληψη την ΕΝΠ. Σε γενικές γραμμές η νίκη μας ήταν δίκαιη. Κρατάμε τους βαθμούς μόνο. Πλέον επικεντρωνόμαστε στο πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Ανόρθωση στο Αλφαμέγα την Τετάρτη. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε και αγωνιστικά και ψυχολογικά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα».

Τον Λοσάδα: «Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του προσέγγιση με τους παίκτες. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Σίγουρα το πρώτο δείγμα είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Ο κ. Λοσάδα προσπαθεί να παίξει στρωτό ποδόσφαιρο, είναι πιο κοντά οι γραμμές. Είναι κάποια δικά του στοιχεία. Φαίνεται ότι αυτή η φιλοσοφία λειτουργεί ωφέλιμα για την ομάδα».

Τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Μάρκοβιτς έχει αρκετές πιθανότατες να είναι στην αποστολή. Ο Ζμέρχαλ είναι στο 50-50. Οι υπόλοιποι θα είναι ετοιμοπόλεμοι».

Τον Μαρσελίνιο: «Είναι θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας».

Την προπώληση ενόψει Ανόρθωσης: «Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2500 εισιτήρια».

Τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τον θάνατο του Χαμπή Ευρυπίδου: «Έχουν περάσει τρία χρόνια από τον χαμό του κύριου Χαμπή Ευρυπίδου. Πάντοτε είναι στη σκέψη μας».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Άρσεναλ προσέλαβε ειδικό για τα πλάγια άουτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν «έβρεξε» γκολ και η πιο αντιπαραγωγική

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σημασία έχει η ουσία αλλά μπορεί και καλύτερα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κραυγή... «μην με ξεγράφετε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαμός στο κάτω διάζωμα και η... επιστροφή της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πούλησε Ντραγκόφσκι στην Βίτζεβ Λοτζ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Οι δηλώσεις Ροδάθα - Κωστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό της ΑΕΛ μέσα στο Λευκόθεο επί του ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΕΝΥ κόντρα στον Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν σταμάτησα να δουλεύω αυτά τα χρόνια, κάναμε καλή αρχή με καθαρή νίκη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Σατσιάς: «Οι παίκτες μας κατέθεσαν ψυχή»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δύσκολη νίκη της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Μπα «μίλησε» στο «Αμμόχωστος» και ανάσα για Ε.Ν Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα χρειάστηκε αλλά επέστρεψε στις νίκες η Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκληρή ήττα με... υποσχέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη