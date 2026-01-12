Φανούριος: Το ντέρμπι, ο Λασάδα, ο Μάρκοβιτς και το θέμα που θα ξεκαθαρίσει σήμερα

Για τα τρέχοντα θέματα του Απόλλωνα μίλησε στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανολεύκων, Φανούριος Κωνσταντίνου, απαντώντας και στο ερώτημα για το με΄λλον του Μαρσελίνιο. Αναλυτικά μίλησε για:

Τη νίκη επί της ΕΝΠ: «Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι όπως το αναμέναμε. Η ΕΝΠ ήταν αρκετά δυσκολοκατάβλητη. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, είχαμε πολλές ευκαιρίες. Αποδώσαμε καλό ποδόσφαιρο για 30 λεπτά. Στο 1ο ημίχρονο ο άνεμος ευνοούσε τη δική μας ομάδα και στην επανάληψη την ΕΝΠ. Σε γενικές γραμμές η νίκη μας ήταν δίκαιη. Κρατάμε τους βαθμούς μόνο. Πλέον επικεντρωνόμαστε στο πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Ανόρθωση στο Αλφαμέγα την Τετάρτη. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε και αγωνιστικά και ψυχολογικά για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα».

Τον Λοσάδα: «Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του προσέγγιση με τους παίκτες. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Σίγουρα το πρώτο δείγμα είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Ο κ. Λοσάδα προσπαθεί να παίξει στρωτό ποδόσφαιρο, είναι πιο κοντά οι γραμμές. Είναι κάποια δικά του στοιχεία. Φαίνεται ότι αυτή η φιλοσοφία λειτουργεί ωφέλιμα για την ομάδα».

Τα αγωνιστικά δεδομένα: «Ο Μάρκοβιτς έχει αρκετές πιθανότατες να είναι στην αποστολή. Ο Ζμέρχαλ είναι στο 50-50. Οι υπόλοιποι θα είναι ετοιμοπόλεμοι».

Τον Μαρσελίνιο: «Είναι θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας».

Την προπώληση ενόψει Ανόρθωσης: «Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2500 εισιτήρια».

Τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τον θάνατο του Χαμπή Ευρυπίδου: «Έχουν περάσει τρία χρόνια από τον χαμό του κύριου Χαμπή Ευρυπίδου. Πάντοτε είναι στη σκέψη μας».