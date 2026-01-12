Η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα προσέλαβε προπονητή ράγκμπι!

Μια πρωτοποριακή προσθήκη έκανε στο τεχνικό τιμ της η Μπράιτον, καθώς προσέλαβε τον Μάικ Άντονι. Ο 54χρονος είναι προπονητής ράγκμπι έχοντας εργαστεί στην εθνική Ζηλανδίας για συνολικά 17 χρόνια, σε δύο διαφορετικές θητείες.

Εφόσον εξασφαλίσει άδεια εργασίας στην Αγγλία, θα είναι από τον Φεβρουάριο επικεφαλής ανάπτυξης των παικτών και βελτιστοποίησης της απόδοσής τους. Αναμένεται, λοιπόν, να δουλέψει σκληρά με τους παίκτες της ομάδας, ανάμεσα στους οποίους ο Μπάμπης Κωστούλας και ο (τραυματίας αυτή την περίοδο) Στέφανο Τζίμας.

Ο Άντονι είχε δουλέψει στην Αγγλία και την τετραετία 2004-2008, ως υπεύθυνος φυσικής κατάστασης σε ομάδα ράγκμπι. Θα συνεργάζεται στενά με τον αθλητικό διευθυντή Τζέισον Έιτο, τον τεχνικό διευθυντή Μάικ Κέιβ και τον προπονητή Φάμπιαν Χίρτσελερ.

«Το βιογραφικό του σε ένα από τα πιο επιτυχημένα συστήματα υψηλής απόδοσης του παγκόσμιου αθλητισμού μιλάει από μόνο του», δήλωσε ο Έιτο σε ανακοίνωση του συλλόγου. «Ο Μάικ έχει μια εξαιρετική ικανότητα να δημιουργεί περιβάλλοντα όπου οι παίκτες, οι προπονητές και οι ομάδες μπορούν να ευδοκιμήσουν και η εμπειρία του θα ενισχύσει κάθε μέρος της δομής της απόδοσής μας», πρόσθεσε.

Ο Κέιβ δήλωσε: «Η εμπειρία του Μάικ στην ανάπτυξη παικτών και ομάδων υψηλών επιδόσεων στο υψηλότερο επίπεδο είναι σπάνια. Έχει περάσει δεκαετίες διαμορφώνοντας κουλτούρες υψηλού επιπέδου και βοηθώντας τους αθλητές να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους».

