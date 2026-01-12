ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα προσέλαβε προπονητή ράγκμπι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα προσέλαβε προπονητή ράγκμπι!

Ο άλλοτε προπονητής της εθνικής Ζηλανδίας στο ράγκμπι εντάχθηκε στο προπονητικό τιμ της Μπράιτον.

Μια πρωτοποριακή προσθήκη έκανε στο τεχνικό τιμ της η Μπράιτον, καθώς προσέλαβε τον Μάικ Άντονι. Ο 54χρονος είναι προπονητής ράγκμπι έχοντας εργαστεί στην εθνική Ζηλανδίας για συνολικά 17 χρόνια, σε δύο διαφορετικές θητείες.

Εφόσον εξασφαλίσει άδεια εργασίας στην Αγγλία, θα είναι από τον Φεβρουάριο επικεφαλής ανάπτυξης των παικτών και βελτιστοποίησης της απόδοσής τους. Αναμένεται, λοιπόν, να δουλέψει σκληρά με τους παίκτες της ομάδας, ανάμεσα στους οποίους ο Μπάμπης Κωστούλας και ο (τραυματίας αυτή την περίοδο) Στέφανο Τζίμας.

Ο Άντονι είχε δουλέψει στην Αγγλία και την τετραετία 2004-2008, ως υπεύθυνος φυσικής κατάστασης σε ομάδα ράγκμπι. Θα συνεργάζεται στενά με τον αθλητικό διευθυντή Τζέισον Έιτο, τον τεχνικό διευθυντή Μάικ Κέιβ και τον προπονητή Φάμπιαν Χίρτσελερ.

«Το βιογραφικό του σε ένα από τα πιο επιτυχημένα συστήματα υψηλής απόδοσης του παγκόσμιου αθλητισμού μιλάει από μόνο του», δήλωσε ο Έιτο σε ανακοίνωση του συλλόγου. «Ο Μάικ έχει μια εξαιρετική ικανότητα να δημιουργεί περιβάλλοντα όπου οι παίκτες, οι προπονητές και οι ομάδες μπορούν να ευδοκιμήσουν και η εμπειρία του θα ενισχύσει κάθε μέρος της δομής της απόδοσής μας», πρόσθεσε.

Ο Κέιβ δήλωσε: «Η εμπειρία του Μάικ στην ανάπτυξη παικτών και ομάδων υψηλών επιδόσεων στο υψηλότερο επίπεδο είναι σπάνια. Έχει περάσει δεκαετίες διαμορφώνοντας κουλτούρες υψηλού επιπέδου και βοηθώντας τους αθλητές να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους».

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γιόβετιτς που κάνει τη διαφορά με το μυαλό

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα προσέλαβε προπονητή ράγκμπι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο MVP του ΑΠΟΕΛ ήταν... γνωστός!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Β' κατηγορία: Το πρόγραμμα για την πρεμιέρα της β' φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πάει Βαλένθια ο 16χρονος Πιερή από την Αγία Νάπα - Τον ζητούσαν ομάδες από Ελλάδα και Γερμανία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ανόρθωση: Το βάρος του παρελθόντος, η «μάχη» του παρόντος…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η διοίκηση συναντά τη φωνή των οπαδών

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λαπόρτα κατά Εμπαπέ: «Στη νίκη και στην ήττα απαιτείται σεβασμός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φανούριος: Το ντέρμπι, ο Λασάδα, ο Μάρκοβιτς και το θέμα που θα ξεκαθαρίσει σήμερα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Βάνα Άλβες;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Για όμορφο... καλωσόρισμα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος-Αραδίππου & ΕΝΥ-Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δυσαρέσκεια ΠΑΣΠ για την εγκύκλιο της ΚΟΠ: Πώς μπορεί ένας αλλοδαπός να ζει στην Κύπρο με μισθό κάτω των €500;

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Άνοδος για Τσιτσιπά, πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Αυτή η βαριά φανέλα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη