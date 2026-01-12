Ανόρθωση: Το βάρος του παρελθόντος, η «μάχη» του παρόντος…

Οι τελευταίες τοποθετήσεις του Κυριάκου Πραστίτη και του Τιμούρ Κετσπάγια δείχνουν από τη μία την αγωνία που βιώνουν όλοι στην Ανόρθωση και από την άλλη ότι και να θέλουν δεν μπορούν να ξεχάσουν τα λάθη του παρελθόντος. Και δεν μπορούν να τα ξεχάσουν γιατί είναι αυτά που κυνηγάνε την «Κυρία».

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Ανόρθωσης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το οικονομικό κομμάτι. Κοιμόμαστε και ξυπνάμε χωρίς να ξέρουμε αν θα έρθει κάτι από τα παλιά. Ο στόχος μας είναι να είμαστε τυπικοί με τις πληρωμές. Αν υπάρξει καθυστέρηση θα μπω στα αποδυτήρια, θα κοιτάξω στα μάτια τους παίκτες και θα τους το πω».

Από την πλευρά του ο Τιμούρ Κετσπάγια, μετά τη νίκη επί του Εθνικού, ανάφερε: «Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια, κάποιοι εγκλημάτησαν σε αυτήν την ομάδα. Αυτοί που έφτασαν την Ανόρθωση σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, έχουν ευθύνες. Σίγουρα, δεν φταίμε εμείς για την κατάσταση. Όλοι ξέρουν ποιοι έφτασαν την ομάδα σε αυτή την κατάσταση».