Η διοίκηση συναντά τη φωνή των οπαδών

Ανακοίνωση από τη διοίκηση Νίκου Κίρζη.

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Απόλλωνα καλεί τους φιλάθλους σε συνάντηση. Αναλυτικά:

«Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 6:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, κ. Νίκου Κίρζη, καθώς και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με όλους τους φίλους της ομάδας μας που επιθυμούν να παρευρεθούν σε μία ανοικτή συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί στο Columbia Plaza στην οδό Αγίου Ανδρέου 223, στην αίθουσα “Venue Centre”.

Με την έναρξη του νέου έτους 2026, επιδιώκουμε να ακούσουμε τους απλούς οπαδούς της ομάδας μας, να απαντήσουμε σε απορίες, να ανταλλάξουμε απόψεις και να δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον ποδοσφαιρικό Απόλλωνα.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται με σκοπό την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και τον ανοικτό διάλογο γύρω από όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα μας..

Η μέγιστη χωρητικότητα της αίθουσας ανέρχεται σε 300 άτομα και συνεπώς, θα τηρηθεί ΑΥΣΤΗΡΑ σειρά προτεραιότητας.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρουσίας στη συνάντηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Απόλλωνα Λεμεσού και να δηλώσουν συμμετοχή, καταχωρώντας ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας. Το σύστημα θα ανοίξει στις 16:00.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, το σύστημα θα προβαίνει σε αυτόματο έλεγχο και επιβεβαίωση ότι οι αιτούντες πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια συμμετοχής στην συνάντηση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

-Κατοχή εισιτηρίου διαρκείας

-Συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας».

 

 

