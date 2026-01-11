Αυτό θα έχει ενδιαφέρον με Θελάδες

Αναμφίβολα ο νέος προπονητής της Πάφου, Άλμπερτ Θελάδες, θα κληθεί να επιλύσει την απορία για τους λόγους που έμεινε μακριά από τους πάγκους από το 2020 και τη θητεία του στη Βαλένθια, που ήταν η μοναδική του ως πρώτος προπονητής.

Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε την απάντησή του. Έψαχνε ομάδα σε υψηλό επίπεδο, δεν έβρισκε και δεν επιθυμούσε να συμβιβαστεί με κάτι άλλο;

Ήταν συνειδητή επιλογή να απέχει για κάποια χρόνια; Είχε αποφασίσει να αποσυρθεί και μετάνιωσε; Ενδιαφέρον θα έχει, όμως, και το κατά πόσο θα δικαιώσει τις προσδοκίες της διοίκησης ή αν θα επιβεβαιώσει όσους φίλους της ομάδας ανησυχούν πως η εξαετής αποχή του είναι πολύ μεγάλη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει λαμβάνοντας υπόψη τον γοργό ρυθμό με τον οποίον εξελίσσεται το ποδόσφαιρο.