Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Βάνα Άλβες;

Τι θα γίνει με τον Βάνα Άλβες, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στο τέλος της σεζόν;

Άλλωστε πρόκειται για τον εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων του κυπριακού ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Και αν ακόμη έχασε τη θέση του για μεγάλο διάστημα κάτω από τα γκολπόστ (σ.σ. επανήλθε στους δύο τελευταίους αγώνες), η συνεισφορά και η ποιότητά του είναι μεγάλη.

Για το μέλλον του 34χρονου Βραζιλιάνου γκολκίπερ, κλήθηκε να απαντήσει στο SuperSport 104 ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος:

Είπε συγκεκριμένα: «Στην ομάδα υπάρχουν πολλοί παίκτες και όλοι περιμένουν την ευκαιρία τους. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το συμβόλαιο του».