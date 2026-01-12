Ο Γιόβετιτς που κάνει τη διαφορά με το μυαλό

Όσοι παρακολούθησαν αρκετούς αγώνες της Ομόνοιας θα αντιλήφθηκαν ότι ο Στέφαν Γιόβετιτς έψαχνε καιρό το γκολ. Από τον αγώνα με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου (01/11/25), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, ο πολύπειρος Μαυροβούνιος άσος προσπαθούσε να... σημαδέψει σωστά, αλλά, είτε λόγο ατυχίας, είτε λόγο αστοχίας δεν τα κατάφερνε.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, βρήκε δίχτυα... δις, φτάνοντας συνολικά τα τρία στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, σκόραρε απέναντι στον Εθνικό (15η αγωνιστική) και στο ντέρμπι με την ΑΕΛ (17η αγωνιστική). Μάλιστα, το τελευταίο του γκολ, μπορεί στα μάτια μερικών να φαίνεται εύκολο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος το έκανε να φαίνεται έτσι.

Είδε την πορεία της μπάλας, ήξερε πώς να κινηθεί και με ωραίο πλασέ στην κίνηση άνοιξε τον δρόμο για τη δύσκολη επικράτηση της Ομόνοιας επί των γαλαζοκιτρίνων.

Στο γήπεδο κάνει απίστευτη δουλειά ο 36χρονος περιφερειακός επιθετικός. Μοιράζει μπαλιές και καθοδηγεί την επίθεση. Αν συνεχίσει την επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα σίγουρα το κέρδος για την Ομόνοια θα είναι τεράστιο.

