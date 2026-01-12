Λαπόρτα κατά Εμπαπέ: «Στη νίκη και στην ήττα απαιτείται σεβασμός»

Συγκεκριμένα, ο Εμπαπέ φέρεται να παρότρυνε τους συμπαίκτες του στη Ρεάλ Μαδρίτης να αποχωρήσουν από την απονομή προς την Μπαρτσελόνα και να μη σχηματίσουν pasillo, όπως συνηθίζεται σύμφωνα με τα ποδοσφαιρικά ήθη στην Ισπανία. Η κίνησή του αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Ζοάν Λαπόρτα.

«Έμεινα έκπληκτος από αυτό που έκανε ο Εμπαπέ. Στη νίκη και στην ήττα πρέπει να υπάρχει γενναιοδωρία και σεβασμός. Εμείς, όταν κερδίζουμε, δείχνουμε σεβασμό στον αντίπαλο. Για αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τη στάση του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα».

Παράλληλα, ο Λαπόρτα αναγνώρισε ότι η ήττα ήταν δύσκολη για τη Ρεάλ, προσθέτοντας: «Καταλαβαίνω πως οι στιγμές ήταν πολύ δύσκολες για τη Ρεάλ και ίσως αυτό εξηγεί την αντίδραση».

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως υπήρξε επικοινωνία σε επίπεδο προέδρων, τονίζοντας: «Ο Φλορεντίνο Πέρεθ με συνεχάρη και, αν ήμουν στη θέση του, θα έκανα ακριβώς το ίδιο».