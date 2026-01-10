Ανακοίνωσε βοηθό προπονητή και γυμναστή η Πάφος!

(ΕΛ) Ο Juan José del Ojo López νέος Γυμναστής της Πάφος FC

Η Πάφος FC ανακοινώνει την ένταξη του Juan José del Ojo López στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, στη θέση του Γυμναστή, στο πλευρό του προπονητή Albert Celades.

Ο Juan José del Ojo López διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα της φυσικής κατάστασης, της απόδοσης και της αγωνιστικής βελτιστοποίησης, έχοντας εργαστεί σε κορυφαίο επίπεδο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η επαγγελματική του πορεία είναι στενά συνδεδεμένη με τη Sevilla FC, όπου έχει αναλάβει σημαντικούς ρόλους, όπως Γυμναστής Πρώτης Ομάδας, Βοηθός Γυμναστής, Επικεφαλής Τμήματος Performance Optimisation, καθώς και Head Fitness Coach στη Sevilla FC C και στην ομάδα U19 (División de Honor). Στο διάστημα αυτό, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών και ομάδων σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου .

Παράλληλα, έχει εργαστεί ως Head Fitness Coach σε συλλόγους υψηλού επιπέδου, όπως η AS Monaco και η Granada CF, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε διαφορετικά πρωταθλήματα και αγωνιστικά περιβάλλοντα .

Με σύγχρονη φιλοσοφία στην προετοιμασία, την αποκατάσταση και την αγωνιστική απόδοση, ο Juan José del Ojo López ενισχύει ουσιαστικά το τεχνικό επιτελείο και το αγωνιστικό πλάνο της Πάφος FC.

Η Πάφος FC τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.

(ΕΛ) Ο Raúl Valbuena νέος Βοηθός Προπονητή της Πάφος FC

Η Πάφος FC ανακοινώνει την ένταξη του Raúl Valbuena Cano στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας, ως Βοηθός Προπονητή, στο πλευρό του προπονητή Albert Celades.

Ο Raúl Valbuena διαθέτει πλούσια εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνδυάζοντας μια μακρά επαγγελματική καριέρα ως ποδοσφαιριστής με περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας σε κορυφαία τεχνικά επιτελεία.

Ως ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε επαγγελματικά για 17 χρόνια στη θέση του τερματοφύλακα, καταγράφοντας πάνω από 240 επίσημες συμμετοχές σε La Liga και Segunda División. Αναδείχθηκε από τη Real Madrid CF, αποτελώντας μέλος της πρωταθλήτριας ομάδας της σεζόν 1996–97 υπό τον Fabio Capello. Στη συνέχεια, γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με τη Real Zaragoza, κατακτώντας το Copa del Rey τη σεζόν 2003–04, με νίκη στον τελικό απέναντι στη Real Madrid. Παράλληλα, υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ακολούθησε επιτυχημένη πορεία στην προπονητική και την τακτική ανάλυση. Από το 2016 έως το 2023, εργάστηκε στη Real Madrid CF ως Tactical Analyst και Head of Match Analysis, συνεργαζόμενος με τους Zinedine Zidane, Julen Lopetegui και Santiago Solari.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνέβαλε στην κατάκτηση 11 μεγάλων τίτλων, μεταξύ των οποίων δύο UEFA Champions League και δύο πρωταθλήματα La Liga .

Με περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας σε τεχνικά επιτελεία, ανάλυση άνω των 5.000 αγώνων και υψηλή τεχνογνωσία στην αγωνιστική προετοιμασία και ανάλυση αντιπάλων, ο Raúl Valbuena ενισχύει ουσιαστικά τη δομή και τη φιλοσοφία της Πάφος FC.

Η Πάφος FC καλωσορίζει τον Raúl Valbuena και του εύχεται κάθε επιτυχία.