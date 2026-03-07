LIVE: Πάφος - Ε.Ν Ύψωνα 5-0

Ραντεβού στο «Στέλιος Κυριακίδης» για την Πάφο και την Ε.Ν Ύψωνα, όπου κοντράρονται στις 18:00 για την 25η αγωνιστική.

Οι γαλάζιοι θα επιδιώξουν να κλειδώσουν το τρίποντο για να παραμείνουν στο κόλπο της Ευρώπης, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για το βαθμολογικό όφελος στην προσπάθεια που γίνεται για παραμονή.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

59' - Σουτ του Κίνα, αποκρούει ο Ζάντρο

51'- ΔΟΚΑΡΙ. Σουτ του Ντράγκομιρ, βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι

47' - ΓΚΟΛ. 5-0. Ο Πέπε δίνει ξανά ασίστ και ο Κορέια τελειώνει ξανά πολύ ωραία και καταφέρνει να πετύχει το τέταρτο σημερινό του γκολ

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

42' - ΓΚΟΛ. 4-0. Ο Κίνα πέρασε στον Κορέια που με υποδειγματικό πλασέ συμπλήρωσε το χατ τρικ

37' - ΓΚΟΛ. 3-0. Η Πάφος FC κάνει ακόμη πιο εύκολο το απόγευμά της, ο Κίνα πέρασε στον Κορέια που με ιδανικό πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ

24' - Σουτ του Τσερίσεφ, λίγο έξω

20' - Κεφαλιά από τον Χριστοδούλου, με υπερένταση ο Μιχαήλ διώχνει σε κόρνερ

19' - Σουτ του Μπα, αποκρούεται η μπάλα και φεύγει κόρνερ

18' - ΓΚΟΛ. 2-0. Η μπάλα στρώθηκε στον Άντερσον πυ με δυνατό σουτ πέτυχε το δεύτερο γκολ.

12' - ΓΚΟΛ. 1-0. Μετά από σέντρα του Πέπε, ο Κορέια με πισινή κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα

4' - Έξω η μπάλα μετά το σουτ του Πέπε

2' - Ο Ζάντρο μάζεψε στο σουτ του Κίνα

1' - Έναρξη του αγώνα

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουίζ, Λούκασεν (56' Μίμοβιτς), Ιωάννου (56' Πηλέας), Κίνα, Ντράγκομιρ, Πέπε, Κορέια, Σέμα, Άντερσον

Ε.Ν ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Ντα Γκράσα, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεξέιρα, Μπα, Κουμουρής, Λίπσκι, Κυριάκου, Σέζαρ, Τσερίσεφ.

ΣΚΟΡΕΡ: 12', 37', 42', 47' Κορέια, 18' Άντερσον

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 15' Σέμα, 56' Μπα

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος