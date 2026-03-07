ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Πάφος - Ε.Ν Ύψωνα 5-0

Δημοσιευτηκε:

Σημαντική αναμέτρηση για τα πάνω και κάτω στρώματα

Ραντεβού στο «Στέλιος Κυριακίδης» για την Πάφο και την Ε.Ν Ύψωνα, όπου κοντράρονται στις 18:00 για την 25η αγωνιστική.

Οι γαλάζιοι θα επιδιώξουν να κλειδώσουν το τρίποντο για να παραμείνουν στο κόλπο της Ευρώπης, ενώ οι φιλοξενούμενοι «καίγονται» για το βαθμολογικό όφελος στην προσπάθεια που γίνεται για παραμονή.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

59' - Σουτ του Κίνα, αποκρούει ο Ζάντρο

51'- ΔΟΚΑΡΙ. Σουτ του Ντράγκομιρ, βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι

47' - ΓΚΟΛ. 5-0. Ο Πέπε δίνει ξανά ασίστ και ο Κορέια τελειώνει ξανά πολύ ωραία και καταφέρνει να πετύχει το τέταρτο σημερινό του γκολ

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

42' - ΓΚΟΛ. 4-0. Ο Κίνα πέρασε στον Κορέια που με υποδειγματικό πλασέ συμπλήρωσε το χατ τρικ 

37' - ΓΚΟΛ. 3-0. Η Πάφος FC κάνει ακόμη πιο εύκολο το απόγευμά της, ο Κίνα πέρασε στον Κορέια που με ιδανικό πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ

24' - Σουτ του Τσερίσεφ, λίγο έξω

20' - Κεφαλιά από τον Χριστοδούλου, με υπερένταση ο Μιχαήλ διώχνει σε κόρνερ

19' - Σουτ του Μπα, αποκρούεται η μπάλα και φεύγει κόρνερ

18' - ΓΚΟΛ. 2-0. Η μπάλα στρώθηκε στον Άντερσον πυ με δυνατό σουτ πέτυχε το δεύτερο γκολ.

12' - ΓΚΟΛ. 1-0. Μετά από σέντρα του Πέπε, ο Κορέια με πισινή κεφαλιά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα

4' - Έξω η μπάλα μετά το σουτ του Πέπε

2' - Ο Ζάντρο μάζεψε στο σουτ του Κίνα

1' - Έναρξη του αγώνα

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Μπρούνο, Λουίζ, Λούκασεν (56' Μίμοβιτς), Ιωάννου (56' Πηλέας), Κίνα, Ντράγκομιρ, Πέπε, Κορέια, Σέμα, Άντερσον

Ε.Ν ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Ντα Γκράσα, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεξέιρα, Μπα, Κουμουρής, Λίπσκι, Κυριάκου, Σέζαρ, Τσερίσεφ.

ΣΚΟΡΕΡ: 12', 37', 42', 47'  Κορέια, 18' Άντερσον

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 15' Σέμα, 56' Μπα

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

