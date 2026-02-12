Έκανε αμέτρητες, ήταν η τελευταία;

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε το απόγευμα τον ακραίο επιθετικό Πίτερ Ολαγίνκα. Και τα τελευταία χρόνια για να... επισημοποιηθεί μία συμφωνία, θα πρέπει να κάνει την καθιερωμένη χειραψία με τον Πρόδρομο Πετρίδη.

Έκανε αμέτρητες στη 13ετία που είναι στο πηδάλιο (στη δεύτερη θητεία) και χαριτολογώντας ένα ερώτημα, πέραν των όλων άλλων ζητημάτων, που αιωρείται είναι, αν θα είναι η τελευταία;

Τις τελευταίες μέρες, ο διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκιτρινων, δέχεται τα πυρά από παντού, ώστε να αποχωρήσει. Θα ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του σύντομα.

Και τότε θα ξέρουμε αν η χειραψία με τον Ολαγίνκα ήταν η τελευταία ή θα κάνει και άλλες το καλοκαίρι μιας και έκλεισε η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου.

