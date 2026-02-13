Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Ανόρθωση-Ύψωνας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με την αναμέτρηση Ανόρθωση-ΕΝΥ στις 19:00 στο Αντώνης Παπαδόπουλος ανοίγει σήμερα η αυλαίας της 22ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τη Stoiximan να προσφέρει Aνταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Η νίκη της ομάδας του Καμορανέζι προσφέρεται σε απόδοση 1.77 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στα 3.94 και η επικράτηση της ομάδας του Ύψωνα στα 5.50.

Το να μπουν πέραν των 2.5 γκολ δίνεται στα 2.15 και το να λήξει ισόπαλο το πρώτο ημίχρονο στα 2.10.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος, ο καταλογισμός δύο πέναλτι στην αναμέτρηση αποτιμάται στα 22.00 και το ενδεχόμενο αυτογκόλ στα 12.00.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Διαβαστε ακομη