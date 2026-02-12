Τζέιμς Μίλνερ, η «ζωντανή Ιστορία» της Premier League

Μία από τις σημαντικότερες ημέρες στην μακρά καριέρα του στην Premier League, έζησε εχθές (11/2) ο Τζέιμς Μίλνερ.

Ο 40χρονος μέσος αγωνίσθηκε -ως αλλαγή- στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπράϊτον με την Αστον Βίλα (σ.σ. 1-0 υπέρ των «χωριατών») και ισοφάρισε το ρεκόρ του Γκάρεθ Μπάρι για τις περισσότερες συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα της υφηλίου. Ο έμπειρος άσος βρίσκεται πλέον στην κορυφή του καταλόγου για τους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στα χρονικά της Premier League, καθώς έφθασε στα 653 (!) ματς, όσα έχει και ο Μπάρι από την αγωνιστική περίοδο 1992-93. Ο Μίλνερ μετρά φέτος 15 συμμετοχές, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι άρχισε την καριέρα του την περίοδο 2002-2003 με τα «χρώματα» της Λιντς.

Στην Ιστορία της πρώτης κατηγορίας του αγγλικού πρωταθλήματος, ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές παραμένει ο πρώην τερματοφύλακας Πίτερ Σίλτον, ο οποίος συνολικά έπαιξε σε 848 (!) αγώνες στην κορυφαία κατηγορία μεταξύ 1965 και 1991. Επτά παίκτες έχουν περισσότερες συμμετοχές από τους Μπάρι και Μίλνερ, συμπεριλαμβανομένου του πρώην ακραίου επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ράιαν Γκιγκς (672, συμπεριλαμβανομένων 632 στην Premier League, από το 1992).

Ο Μίλνερ διανύει πλέον την 24η (!) διαδοχική σεζόν του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη με τη φανέλα της Μπράιτον, που είναι η έκτη ομάδα στην οποία έχει αγωνισθεί στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και αυτή στην οποία έχει κάνει τις λιγότερες εμφανίσεις (34). Γέννημα θρέμμα του Λιντς –όπου έπαιξε 48 αγώνες– έχει αγωνισθεί κυρίως για την Λίβερπουλ (230 αγώνες) και την Μάντσεστερ Σίτι (147), ομάδες όπου πέρασε οκτώ και πέντε σεζόν, αντίστοιχα. Ο Μίλνερ είναι επίσης ένας από τους μόλις τέσσερις παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνισθεί σε περισσότερους από 100 αγώνες για τρεις διαφορετικούς συλλόγους (μαζί με τους Γκάρεθ Μπάρι, Γκάρι Σπιντ και Ρόρι Ντελάπ).

Στη Λίβερπουλ, έπαιξε σχεδόν αποκλειστικά υπό τις οδηγίες ενός προπονητή και συγκεκριμένα του Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός είναι μακράν ο προπονητής με τον οποίο ο Μίλνερ έχει παίξει περισσότερα ματς, όντας ο μόνος που ξεπέρασε τα όρια των 100 και 200 αγώνων με τον Άγγλο στο γήπεδο (222 αγώνες). Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι (82), υπό τον οποίο έπαιξε στη Μάντσεστερ Σίτι, και ο Μάρτιν Ο'Νιλ (72), με τον οποίο έπαιξε μαζί στην Άστον Βίλα, συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα. Συνολικά, ο Μίλνερ έπαιξε για 21 διαφορετικούς προπονητές – συμπεριλαμβανομένων και προσωρινών προπονητών στην Premier League, όντας ο παίκτης με την μεγαλύτερη εμπειρία στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

Ο Μίλνερ έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League σε ηλικία 16 ετών και 310 ημερών με τη Λιντς, παίζοντας δίπλα ή εναντίον της συντριπτικής πλειονότητας των παικτών. Από όλους τους ανθρώπους που έχουν πατήσει το πόδι τους σε ένα γήπεδο της Premier League από την ίδρυσή της (σ.σ. υπολογίζονται σε περισσότεροι από 5.000 παίκτες), το 49% (!) ήταν στο γήπεδο την ίδια στιγμή με τον Μίλνερ.

Η απίστευτη... μακροζωία του αντικατοπτρίζεται επίσης σε άλλα δύο στατιστικά στοιχεία, καθώς είναι ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στην Ιστορία της Premier League (στα 39 χρόνια και 239 ημέρες στις 31 Αυγούστου 2025) και ο πέμπτος γηραιότερος παίκτης που έχει αγωνισθεί στο πρωτάθλημα (στα 40 χρόνια και 27 ημέρες στις 31 Ιανουαρίου 2026). Σε περίπτωση που παίξει μετά τις 4 Οκτωβρίου, θα κατακτήσει την πρώτη θέση σε αυτήν την κατάταξη, ξεπερνώντας τον Τέντι Σέριγχαμ (40 χρόνια και 270 ημέρες).

Στις 24 σεζόν του στην Premier League, ο Μίλνερ έχει σκοράρει 56 γκολ και έχει δώσει 90 ασίστ. Έχει συμμετάσχει άμεσα σε τουλάχιστον ένα γκολ σε 23 από αυτές τις 24 σεζόν (η σεζόν 2024-2025 είναι η μόνη του σεζόν χωρίς γκολ ή ασίστ), καθιστώντας τον τον παίκτη με τις περισσότερες σεζόν με τουλάχιστον ένα γκολ ή ασίστ. Οι 90 ασίστ του, που δόθηκαν σε 47 διαφορετικούς παίκτες –επίσης ένα ρεκόρ– και τον κατατάσσουν δέκατο στον κατάλογο με τις ασίστ όλων των εποχών στην Premier League, αρκετά πίσω από τον κάτοχο του ρεκόρ, Ράιαν Γκιγκς (162).

Μία από αυτές τις ασίστ δόθηκε στις 25 Οκτωβρίου εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Χαράλαμπο Κωστούλα, έναν παίκτη που γεννήθηκε στις 30 Μαΐου 2007. Μέχρι εκείνη την ημέρα, ο Μίλνερ είχε ήδη παίξει 130 αγώνες της Premier League. Η θητεία του στην Μπράιτον του επέτρεψε επίσης να κατακτήσει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας μεταξύ ενός παίκτη και ενός νεότερου προπονητή. Κατέχει αυτό το ρεκόρ με τον προπονητή του στην Μπράιτον Φάμπιαν Χίρζελερ, ο οποίος είναι επτά χρόνια και 53 ημέρες μικρότερος του.