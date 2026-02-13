ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει... επειγόντως για πρώτη φορά φέτος δεύτερη συνεχόμενη νίκη

Η Ανόρθωση, με το διπλό στη Λεμεσό σε βάρος του Άρη, πήρε σημαντική ανάσα, όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τόνωσε ωστόσο την αυτοπεποίθησή της και απόψε (19:00) με αντίπαλο την Ε.Ν. Ύψωνα, μέσα στην έδρα της, θα ψάξει για πρώτη φορά φέτος τη δεύτερη σερί νίκη. Εφόσον το πράξει, θα μπορεί να έχει το κεφάλι της πιο ήσυχο. Σίγουρα, με μία νίκη δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Και το γνωρίζει καλά ο Μάουρο Καμορανέζι που μπήκε ιδανικά στη δεύτερή του θητεία και θέλει να συνδυάσει την επιστροφή του και στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με νίκη. Άλλωστε, μόνο έτσι θα αποκτήσει αξία το σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό.

Δεν αναμένεται να αλλάξει πράγματα στην ενδεκάδα ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός, παρά το γεγονός ότι επιστρέφει ο Σεργίου. Κλειδί στον δρόμο για το τρίποντο θα είναι τόσο η αμυντική λειτουργία όσο και η αποτελεσματικότητα, με τον Ράφα Λόπες να δίνει άλλη δυναμική και οντότητα στην επιθετική γραμμή. Ο Πορτογάλος θα αποτελέσει την ελπίδα και σήμερα για τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Για νέο... μπαμ

Είναι αλήθεια πως το τελευταίο διάστημα έχει καλά πατήματα η Ε.Ν. Ύψωνα. Μετρά τρεις νίκες σε πέντε ματς, με την τελευταία να έρχεται με εμφαντικό τρόπο, απέναντι στην ΑΕΛ με 3-0. Αναπτέρωσε τις ελπίδες της για παραμονή αλλά θα αυξηθούν περισσότερο, εφόσον κάνει νέο... μπαμ απέναντι στην Ανόρθωση. Με διπλό θα βγει μετά από την επικίνδυνη ζώνη μετά από καιρό. Αν και στη φάση που βρίσκεται στόχος είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, δεν θα ήταν αποτυχία η ισοπαλία μέσα σε μία δύσκολη έδρα όπως είναι το «Αντώνης Παπαδόπουλος». 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

