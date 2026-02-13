Φλικ: «Η διαιτησία στην Ισπανία είναι καταστροφική»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χειρότερα δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί ο πρώτος ημιτελικός του Copa Del Rey με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την Μπαρτσελόνα, η οποία ηττήθηκε με 4-0 και τώρα καλείται να κάνει μία μεγάλη ανατροπή αν θέλει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.

Ο Χάνσι Φλικ στις δηλώσεις του στάθηκε στο κάκιστο πρώτο μέρος, ενώ σχολίασε και το κομμάτι της διαιτησίας κάνοντας λόγο πως στην Ισπανία είναι καταστροφική.

«Πήραμε ένα μεγάλο μάθημα στα πρώτα 45 λεπτά. Το τέλος ήταν καλύτερο. Έχουμε άλλα δύο ημίχρονα και θα παλέψουμε. Αν κερδίσουμε με 2-0 σε κάθε ημίχρονο... θα χρειαστούμε τους οπαδούς μας στην έδρα μας», είπε αρχικά και συνέχισε για τη διαιτησία:

«Η διαιτησία στη La Liga είναι καταστροφή. Για μένα, είδα αυτό το οφσάιντ, και δεν υπάρχει οφσάιντ! Τι χρειάστηκαν; 7 λεπτά για να το ελέγξουν; Προσπαθούσαν να βρουν κάτι. Να το απορρίψουν. Δεν υπήρξε καν σαφής επικοινωνία, δεν το καταλάβαμε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Φλικ.

 

