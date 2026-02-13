Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/02)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
PIK2/PIKHD
11:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
20:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Cytavision 1
19:00 Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα
Cytavision 3
21:45 Χαλ - Τσέλσι
Cytavision 4
19:00 Mπάσκετ: ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση
21:45 Πίζα - Μίλαν
Cytavision 5
14:00 Tένις: ATP 500 – Rotterdam
Cytavision 6
20:00 Tένις: ATP 500 – Dallas
Cytavision 7
22:00 Έλτσε - Οσασούνα
Cytavision 8
20:00 Σάντα Κλάρα - Μπενφίκα
Cablenet Sports 1
19:00 Aνόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα
Cablenet Sports 2
22:05 Μονακό - Ναντ
Cablenet Sports 3
20:00 Ρεν - Παρί Σεν Ζερμέν
Novasports Prime
21:15 Mπάσκετ: Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
Novasports 2
21:30 Mπάσκετ: Αρμάνι - Ντουμπάι
Novasports 4
20:30 Mπάσκετ: Μονακό - Μπασκόνια
Novasports 5
21:30 Mπάσκετ: Παρτιζάν - Ρεάλ
Novasports Start
20:00 Mπάσκετ: Ζαλγκίρις - Χάποελ
21:30 Ντόρτμουντ - Μάιντς
Novasports extra2
19:30 Νυρεμβέργη - Καρλσρούη