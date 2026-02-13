ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/02)

Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/02)

PIK2/PIKHD

11:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

20:00 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Cytavision 1

19:00 Αγία Νάπα - Νέα Σαλαμίνα

Cytavision 3

21:45 Χαλ - Τσέλσι

Cytavision 4

19:00 Mπάσκετ: ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση

21:45 Πίζα - Μίλαν

Cytavision 5

14:00 Tένις: ATP 500 – Rotterdam

Cytavision 6

20:00 Tένις: ATP 500 – Dallas

Cytavision 7

22:00 Έλτσε - Οσασούνα

Cytavision 8

20:00 Σάντα Κλάρα - Μπενφίκα

Cablenet Sports 1

19:00 Aνόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα

Cablenet Sports 2

22:05 Μονακό - Ναντ

Cablenet Sports 3

20:00 Ρεν - Παρί Σεν Ζερμέν

Novasports Prime

21:15 Mπάσκετ: Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε

Novasports 2

21:30 Mπάσκετ: Αρμάνι - Ντουμπάι

Novasports 4

20:30 Mπάσκετ: Μονακό - Μπασκόνια

Novasports 5

21:30 Mπάσκετ: Παρτιζάν - Ρεάλ

Novasports Start

20:00 Mπάσκετ: Ζαλγκίρις - Χάποελ

21:30 Ντόρτμουντ - Μάιντς

Novasports extra2

19:30 Νυρεμβέργη - Καρλσρούη

