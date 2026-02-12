Αυτός πήγε «θύμα» του Μπενζεμά στην Αλ-Χιλάλ

Τα τελευταία χρόνια, οι σαουδαραβικοί σύλλογοι έχουν εισβάλει ως ταύρος εν υαλοπολείω στη μεταγραφική αγορά. Αυτό, γενικά, αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος για τους ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι καταφέρνουν να εισπράξουν μεγάλα ποσά για ανεπιθύμητους παίκτες. Αλλά πίσω από την σπατάλη των σαουδαραβικών ομάδων κρύβεται συχνά μια μάλλον επικίνδυνη διοίκηση στο αθλητικό μέτωπο, με μεταγραφές που παίζουν λίγο ή καθόλου και φεύγουν τόσο γρήγορα όσο έφτασαν.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Αλ-Χιλάλ, ένας γίγαντας του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου, αποφάσισε να ενισχύσει την επίθεσή της. Με την αποχώρηση του Σέρβου επιθετικού Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, η διοίκηση θέλησε να επενδύσει στον Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος δεν είχε χρόνο συμμετοχής στη Λίβερπουλ. Ο Ουρουγουανός διεθνής (36 συμμετοχές, 13 γκολ) έφτασε για 53 εκατομμύρια ευρώ. Μια μεγάλη μεταγραφή αλλά και μια πίεση γι΄ αυτόν, ειδικά επειδή η Αλ-Χιλάλ είχε υψηλές φιλοδοξίες στην ασιατική ήπειρο.

Μετά τους πρώτους έξι μήνες με τη νέα ομάδα του, ο 26χρονος επιθετικός έχει μια μάλλον απογοητευτική παρουσία με 7 γκολ και 5 ασίστ σε 23 εμφανίσεις. Όχι αρκετά για την Αλ-Χιλάλ, η οποία άδραξε την ευκαιρία να υπογράψει τον Καρίμ Μπενζεμά αυτόν τον χειμώνα, αφού οι διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου του με την Αλ-Ιτιχάντ απέτυχαν.

Ο Γάλλος έκανε ένα επιτυχημένο ντεμπούτο με χατ-τρικ. Και επειδή, στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει χώρος για συναισθηματισμούς, ο Ντάργουιν Νούνιεθ αποβλήθηκε γρήγορα από την ομάδα. Αυτό συμβαίνει επειδή το σαουδαραβικό πρωτάθλημα επιβάλλει μια ποσόστωση ξένων παικτών στην ομάδα.

Ως αποτέλεσμα, αφού έμεινε εκτός αποστολής για την τελευταία αγωνιστική, ο Νούνιες μόλις έλαβε κι άλλα άσχημα νέα. Ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ αφαιρέθηκε από τη λίστα του πρωταθλήματος. Επομένως, δεν θα αγωνιστεί ξανά αυτή τη σεζόν και θα είναι διαθέσιμος για αγώνες του Ασιατικού Champions League μόνο εάν λάβει χρόνο συμμετοχής.

Ο Βραζιλιάνος Μάρκος Λεονάρντο, ο οποίος ήταν κοντά στο να υπογράψει με την Ατλέτικο Μαδρίτης αυτόν τον χειμώνα πριν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Η καθοδική πορεία του Νούνιες συνεχίζεται από τότε που έφυγε από την Μπενφίκα και ήδη φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν θα μείνει στην Αλ-Χιλάλ. Αλλά μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο, θα πρέπει να αρκεστεί στο να μένει σπίτι τα σαββατοκύριακα...

ΑΠΕ - ΜΠΕ