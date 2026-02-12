ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτός πήγε «θύμα» του Μπενζεμά στην Αλ-Χιλάλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αυτός πήγε «θύμα» του Μπενζεμά στην Αλ-Χιλάλ

Πήγε για να παίζει αλλά θα βλέπει τα ματς από το... σπίτι!

Τα τελευταία χρόνια, οι σαουδαραβικοί σύλλογοι έχουν εισβάλει ως ταύρος εν υαλοπολείω στη μεταγραφική αγορά. Αυτό, γενικά, αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος για τους ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι καταφέρνουν να εισπράξουν μεγάλα ποσά για ανεπιθύμητους παίκτες. Αλλά πίσω από την σπατάλη των σαουδαραβικών ομάδων κρύβεται συχνά μια μάλλον επικίνδυνη διοίκηση στο αθλητικό μέτωπο, με μεταγραφές που παίζουν λίγο ή καθόλου και φεύγουν τόσο γρήγορα όσο έφτασαν.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Αλ-Χιλάλ, ένας γίγαντας του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου, αποφάσισε να ενισχύσει την επίθεσή της. Με την αποχώρηση του Σέρβου επιθετικού Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, η διοίκηση θέλησε να επενδύσει στον Ντάργουιν Νούνιες, ο οποίος δεν είχε χρόνο συμμετοχής στη Λίβερπουλ. Ο Ουρουγουανός διεθνής (36 συμμετοχές, 13 γκολ) έφτασε για 53 εκατομμύρια ευρώ. Μια μεγάλη μεταγραφή αλλά και μια πίεση γι΄ αυτόν, ειδικά επειδή η Αλ-Χιλάλ είχε υψηλές φιλοδοξίες στην ασιατική ήπειρο.

Μετά τους πρώτους έξι μήνες με τη νέα ομάδα του, ο 26χρονος επιθετικός έχει μια μάλλον απογοητευτική παρουσία με 7 γκολ και 5 ασίστ σε 23 εμφανίσεις. Όχι αρκετά για την Αλ-Χιλάλ, η οποία άδραξε την ευκαιρία να υπογράψει τον Καρίμ Μπενζεμά αυτόν τον χειμώνα, αφού οι διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου του με την Αλ-Ιτιχάντ απέτυχαν.

Ο Γάλλος έκανε ένα επιτυχημένο ντεμπούτο με χατ-τρικ. Και επειδή, στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει χώρος για συναισθηματισμούς, ο Ντάργουιν Νούνιεθ αποβλήθηκε γρήγορα από την ομάδα. Αυτό συμβαίνει επειδή το σαουδαραβικό πρωτάθλημα επιβάλλει μια ποσόστωση ξένων παικτών στην ομάδα.

Ως αποτέλεσμα, αφού έμεινε εκτός αποστολής για την τελευταία αγωνιστική, ο Νούνιες μόλις έλαβε κι άλλα άσχημα νέα. Ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ αφαιρέθηκε από τη λίστα του πρωταθλήματος. Επομένως, δεν θα αγωνιστεί ξανά αυτή τη σεζόν και θα είναι διαθέσιμος για αγώνες του Ασιατικού Champions League μόνο εάν λάβει χρόνο συμμετοχής.

Ο Βραζιλιάνος Μάρκος Λεονάρντο, ο οποίος ήταν κοντά στο να υπογράψει με την Ατλέτικο Μαδρίτης αυτόν τον χειμώνα πριν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Η καθοδική πορεία του Νούνιες συνεχίζεται από τότε που έφυγε από την Μπενφίκα και ήδη φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν θα μείνει στην Αλ-Χιλάλ. Αλλά μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο, θα πρέπει να αρκεστεί στο να μένει σπίτι τα σαββατοκύριακα...

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ατλέτικο διέλυσε την Μπαρτσελόνα και αγκάλιασε την πρόκριση στον τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά «σκόνταψε» η Άρσεναλ και... χάρηκε η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Ολυμπιακός αλλά νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και πανηγύρισε τη 18η

EUROLEAGUE

|

Category image

Ταχύτερος ο Λεκλέρ στη δεύτερη ημέρα του Μπαχρέιν

AUTO MOTO

|

Category image

Κύπριοι και Ισπανοί κάνουν... κουμάντο στους πάγκους - Παζλ από εννιά χώρες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτός πήγε «θύμα» του Μπενζεμά στην Αλ-Χιλάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε αμέτρητες, ήταν η τελευταία;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τζέιμς Μίλνερ, η «ζωντανή Ιστορία» της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

NBA

|

Category image

Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βίτορ Περέιρα αναλαμβάνει τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ

Category image

Μάντζιος: «Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη