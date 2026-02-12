Κύπριοι και Ισπανοί κάνουν... κουμάντο στους πάγκους - Παζλ από εννιά χώρες

Μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες, είχαμε σημαντική αλλαγή σκηνικού στους πάγκους των ομάδων της Α΄ Κατηγορίας.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια είπε αντίο και τη θέση του στον πάγκο της Ανόρθωσης πήρε ο Μάουρο Καμορανέζει ενώ παρελθόν αποτέλεσε και ο Άρτζομ Ράτζκοφ από τον Άρη, με τον Λιάσο Λουκά να είναι πλέον ο νέος τιμονιέρης. Έγινε έτσι ο τρίτος Κύπριος στους πάγκους, με τους Μάριο Νικολάου (Ακρίτα) και Μαρίνο Σατσιά (Ομόνοια Αραδίππου) να είναι οι άλλοι δύο.

Τρεις εκπροσώπους έχε και η Ισπανία. Πρόκειται για τους Ιμανόλ Ιδιάκεθ (ΑΕΚ), Άλμπερτ Θελάδες (Πάφος FC) και Χάβι Ροθάδα (Ε.Ν. Ύψωνα).

Yπάρχουν επίσης δύο Πορτογάλοι και ο λόγος για τους Ούγκο Μαρτίνς (ΑΕΛ) και Ρούι Φερέιρα (Εθνικός Άχνας).

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν προπονητές από άλλες έξι χώρες. Συγκεκριμένα: Χένινγκ Μπεργκ (Ομόνοια - Νορβηγία), Μάουρο Καμορανέζι (Ανόρθωση - Ιταλία), Πάμπλο Γκαρσία (ΑΠΟΕΛ - Ουρουγουάη), Ερνάν Λοσάσα (Απόλλων - Αργεντινή), Γιώργος Κωστή (Ολυμπιακός - Ελλάδα), Μπόγιαν Μαρκόφσκι (Ένωση - Βόρεια Μακεδονία).