ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ατλέτικο διέλυσε την Μπαρτσελόνα και αγκάλιασε την πρόκριση στον τελικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ατλέτικο διέλυσε την Μπαρτσελόνα και αγκάλιασε την πρόκριση στον τελικό

Έκανε... πάρτι η ομάδα του Σιμεόνε από το ημίχρονο!

Απίστευτο κι όμως, αληθινό! Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey κι επί της ουσίας βρίσκεται «αγκαλιά» με το εισιτήριο της πρόκρισης στον τελικό, παρότι η ρεβάνς της 3ης Μαρτίου θα διεξαχθεί στο «Καμπ Νου».

Οι «ροχιμπλάνκος» τιμώρησαν από το πρώτο 45λεπτο τα τρομερά αμυντικά κενά των Καταλανών σκοράροντας σχεδόν σε κάθε αντεπίθεση που έφτιαξαν κάτω από καλές προϋποθέσεις. Στο 6' το αυτογκόλ του Γκαρθία, στο 14' ο Γκριεζμάν, στο 33' ο Λούκμαν και στο 45'+2 ο Αλβαρες ήταν «υπεύθυνοι» για το αδιανόητο 4-0 με το οποίο μπήκαν οι δύο ομάδες στ' αποδυτήρια.

Παρά την πίεση που άσκησαν οι Καταλανοί στη συνέχεια δεν κατάφεραν να μειώσουν και να πάρουν κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην έδρα τους, γνωρίζοντας την πιο βαριά ήττα από την έναρξη της σεζόν.

Δεν τους πήγε τίποτα καλά στο παιχνίδι από το ξεκίνημα (είχαν δοκάρι, μετά ακυρωθέν γκολ μέσω VAR) και επιπλέον στο 86' ο Έρικ Γκαρθία είδε την κόκκινη κάρτα του Μουνουέρα.

Τα αποτελέσματα των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ισπανίας (σε παρένθεση η ημερομηνία του αγώνα ρεβάνς):

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 (4/3)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 4-0 (3/3)

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ατλέτικο διέλυσε την Μπαρτσελόνα και αγκάλιασε την πρόκριση στον τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά «σκόνταψε» η Άρσεναλ και... χάρηκε η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζορίστηκε ο Ολυμπιακός αλλά νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα και πανηγύρισε τη 18η

EUROLEAGUE

|

Category image

Ταχύτερος ο Λεκλέρ στη δεύτερη ημέρα του Μπαχρέιν

AUTO MOTO

|

Category image

Κύπριοι και Ισπανοί κάνουν... κουμάντο στους πάγκους - Παζλ από εννιά χώρες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυτός πήγε «θύμα» του Μπενζεμά στην Αλ-Χιλάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε αμέτρητες, ήταν η τελευταία;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τζέιμς Μίλνερ, η «ζωντανή Ιστορία» της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εκτός All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού

NBA

|

Category image

Με Ροντρίγκες είναι άλλη η ένταση στα άκρα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να παραμείνουμε στο κορυφαίο γκρουπ»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Βίτορ Περέιρα αναλαμβάνει τα ηνία της Νότιγχαμ Φόρεστ

Category image

Μάντζιος: «Σε αυτή τη διοργάνωση θα θέλουμε να έχουμε πρωταγωνιστικούς στόχους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Στέρλινγκ υπέγραψε στη Φέγενορντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα μεγαθήρια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Nations League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη