Άσχημα νέα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τόσο θα λείψει ο Μπρούνο Φερνάντες!

Ο Πορτογάλος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με την Άστον Βίλα, και ο Ρούμπεν Αμορίν θα δει τον αρχηγό του στα… πιτς, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα.

Τα νέα για τον τραυματισμό του Μπρούνο Φερνάντες δεν είναι καλά, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να στερείται τον Ποροτγάλο για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Οι πρώτες πληροφορίες μιλάνε επιστροφή του, σε μια δύσκολη περίοδο για τους «κόκκινους διαβόλους», με πολλά… ντέρμπι.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες το διάστημα απουσίας του Μπρούνο φαίνεται πως θα είναι ο ένας μήνας. Η επιστροφή του υπολογίζεται περίπου στις 25 Ιανουαρίου και την αναμέτρηση με την Άρσεναλ, ενώ αν τα πράγματα πάνε πολύ… καλά, ίσως προλάβει και το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, μια εβδομάδα νωρίτερα.

