O νούμερο ένα στόχος του Ντέκο για την άμυνα της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα χρειάζεται κεντρικό αμυντικό και ο Ντέκο θέλει να της φέρει τον κατάλληλο.

Η ανάγκη στην ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Οι Καταλανοί στερούνται λύσεων στην άμυνά τους. Ιδιαίτερα στα στόπερ. Εκεί έχει παρατηρηθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ειδικά μετά και την απουσία του Ρόναλντ Αραούχο. Ο Ουρουγουανός κεντρικός αμυντικός έχει τεθεί εκτός ομάδας μέχρι νεωτέρας επικαλούμενος προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι Καταλανοί καλούνται να βγάλουν τη σεζόν ως έχειν. Δύσκολα θα δούμε την ομάδα του Χάνσι Φλικ να ενισχύεται μέσα στον Γενάρη. Το καλοκαίρι όμως είναι βέβαιο πως θα έχουμε αφίξεις. Διοίκηση και Ντέκο ήδη σκανάρουν την αγορά αναζητώντας τα κατάλληλα πρόσωπα για την Μπαρτσελόνα της επόμενης σεζόν. Ο Ντέκο έχει δημιουργήσει τη λίστα με τις προτεραιότητες. Στην πρώτη θέση σύμφωνα με την καταλανική SPORT βρίσκεται το όνομα του κεντρικού αμυντικού της Κρίσταλ Πάλας, Μαρκ Γκουεχί.

Ο Μαρκ Γκουεχί είναι ο αγαπημένος του Ντέκο – Ο βασικός στόχος της Μπαρτσελόνα

O 25χρονος στόπερ βαδίζει αισίως στους τελευταίους μήνες της συνεργασίας του με τους «Αετούς» του Λονδίνου. Είναι γνωστό πως ο Γκουεχί έχει προσελκύσει σχεδόν όλη την ελίτ της Ευρώπης. Ανάμεσα στους υποψήφιους βρίσκεται και η Μπαρτσελόνα. Ο Ντέκο θέλει να τοποθετήσει την ομάδα του στη πρώτη θέση των φαβορί για την απόκτηση του Άγγλου αμυντικού.

Το μεγάλο πλεονέκτημα για τους «μπλαουγκράνα» είναι το συμβόλαιο του παίκτη. Μια σύμβαση, η οποία ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι. Ως εκ τούτου ο Άγγλος αποχωρεί ως ελεύθερος από την Πάλας και η… κάθε Μπαρτσελόνα μπορεί να τον αποκτήσει χωρίς να δαπανήσει ούτε ευρώ.

