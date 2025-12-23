ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σκληρή ανακοίνωση: «Η Ομόνοια θα κινείται νομικά ενάντια σε οποιονδήποτε της προκαλεί ζημιά»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σκληρή ανακοίνωση: «Η Ομόνοια θα κινείται νομικά ενάντια σε οποιονδήποτε της προκαλεί ζημιά»

Έντονη αντίδραση από την Ομόνοια με αφορμή την τιμωρία από τον Αθλητικό Δικαστή

Αναλυτικά όσα σημειώνουν οι πράσινοι: 

Όπως έγινε ήδη γνωστό, η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ μας έχει επιβάλει ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για έναν αγώνα συν πρόστιμο, για πυροδότηση στην κερκίδα και ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) στον αγωνιστικό χώρο, όπως προβλέπεται από τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της ΚΟΠ, γεγονότα που έγιναν στην πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Η ποινή αυτή αποτελεί σοβαρότατο πλήγμα, αγωνιστικό και οικονομικό, για την ΟΜΟΝΟΙΑ και είναι η συνέχεια άλλων βαρύτατων χρηματικών ποινών που έχουμε δεχτεί και κατά τη φετινή σεζόν για παραβατικές συμπεριφορές οπαδών σε εγχώριους και Ευρωπαϊκούς αγώνες. Συνολικά τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ σε πρόστιμα από τέτοιες συμπεριφορές. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο κρίμα και άδικο είναι να χάνεται ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό για συμπεριφορές ατόμων που αρνούνται να αντιληφθούν πόσο πληγώνουν την ΟΜΟΝΟΙΑ, ενώ θα μπορούσε αυτό το χρηματικό ποσό να αξιοποιηθεί προς όφελός της.

Είναι κρίμα αυτοί οι λίγοι «οπαδοί», που ισχυρίζονται ότι αγαπούν την Ομάδα, να δίνουν το δικαίωμα στην ΚΟΠ και την ΟΥΕΦΑ να την τιμωρούν και με τη συμπεριφορά τους να λειτουργούν σε βάρος της ίδιας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και των πραγματικά αγνών φιλάθλων της. Η ποινή κεκλεισμένων των θυρών αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Έχει χτυπήσει καμπανάκι και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Θα είμαστε πλέον αμείλικτοι. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανέναν να προκαλεί ζημιά στην ΟΜΟΝΟΙΑ και να στερεί από τον κόσμο της τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει και να υποστηρίξει τη μεγάλη του αγάπη.

Με βάση το πιο πάνω, ενημερώνουμε πως:

1. Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή πλέον σε οποιασδήποτε μορφής παραβατική συμπεριφορά στο γήπεδο, μικρής ή μεγάλης. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται άμεσα, δυναμικά και παραδειγματικά.

2. Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα κινείται νομικά ενάντια σε οποιονδήποτε της προκαλεί ζημιά με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο και θα αναζητεί από τους παρανομούντες ανάκτηση των χρηματικών προστίμων που της επιβάλλονται από τη Δικαστική Επιτροπή.

3. Καλούμε τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων της, όπως επιδεικνύουν και αυτοί μηδενική ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές βοηθώντας στην τιμωρία των παραβατών.

4. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των οργανωμένων φιλάθλων. Η ΟΜΟΝΟΙΑ χρειάζεται και τη δική τους συμβολή και βοήθεια ώστε να προστατευθεί από ενέργειες που την πληγώνουν και αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθειά για να μεγαλώνει διαρκώς εντός και εκτός γηπέδων.

Κλείνοντας ευχαριστούμε θερμά την συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για την υποδειγματική τους συμπεριφορά και την αγνή πίστη, αγάπη και αφοσίωση. Αυτοί αποτελούν τον φάρο της ελπίδας για το μέλλον και την ασπίδα και το δόρυ απέναντι σε όσους της προκαλούν προβλήματα, την πολεμούν και της στερούν από τη δυναμική της για να μεγαλουργήσει.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπάγερν Μονάχου – Ουπαμεκανό: Τα βρίσκουν στο συμβόλαιο… όχι στις ρήτρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O νούμερο ένα στόχος του Ντέκο για την άμυνα της Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκληρή ανακοίνωση: «Η Ομόνοια θα κινείται νομικά ενάντια σε οποιονδήποτε της προκαλεί ζημιά»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Κοντά σε συμφωνία με τον Ιωαννίδη η Λάτσιο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη συνέντευξη Λοσάδα: «Ζητώ από τους παίκτες μου να βλέπω μία ομάδα που πάντα παίζει για να κερδίζει»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τέλος από την Ομόνοια Αραδίππου ο Θεοχάρους

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ήταν ό,τι χειρότερο αλλά δεν ήταν στο χέρι της

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Marca: «Ο Παυλίδης σπάει ρεκόρ και περιμένει τη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άσχημα νέα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τόσο θα λείψει ο Μπρούνο Φερνάντες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Στα υπόψη ο Σάλιακας

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ για Ντρκούσιτς - Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της Σλοβενίας!

Ελλάδα

|

Category image

Η διοίκηση δεν έχει… διακοπές

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξετάζει την περίπτωση του Μανδά η Γιουβέντους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τύφλα να΄χουν οι φορ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παπαδόπουλος: «Έχουν εντοπιστεί οι στόχοι για μεταγραφές»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη