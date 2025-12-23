Σκληρή ανακοίνωση: «Η Ομόνοια θα κινείται νομικά ενάντια σε οποιονδήποτε της προκαλεί ζημιά»

Αναλυτικά όσα σημειώνουν οι πράσινοι:

Όπως έγινε ήδη γνωστό, η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ μας έχει επιβάλει ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για έναν αγώνα συν πρόστιμο, για πυροδότηση στην κερκίδα και ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες) στον αγωνιστικό χώρο, όπως προβλέπεται από τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της ΚΟΠ, γεγονότα που έγιναν στην πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Η ποινή αυτή αποτελεί σοβαρότατο πλήγμα, αγωνιστικό και οικονομικό, για την ΟΜΟΝΟΙΑ και είναι η συνέχεια άλλων βαρύτατων χρηματικών ποινών που έχουμε δεχτεί και κατά τη φετινή σεζόν για παραβατικές συμπεριφορές οπαδών σε εγχώριους και Ευρωπαϊκούς αγώνες. Συνολικά τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεπεράσει το 1.000.000 ευρώ σε πρόστιμα από τέτοιες συμπεριφορές. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί πόσο κρίμα και άδικο είναι να χάνεται ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό για συμπεριφορές ατόμων που αρνούνται να αντιληφθούν πόσο πληγώνουν την ΟΜΟΝΟΙΑ, ενώ θα μπορούσε αυτό το χρηματικό ποσό να αξιοποιηθεί προς όφελός της.

Είναι κρίμα αυτοί οι λίγοι «οπαδοί», που ισχυρίζονται ότι αγαπούν την Ομάδα, να δίνουν το δικαίωμα στην ΚΟΠ και την ΟΥΕΦΑ να την τιμωρούν και με τη συμπεριφορά τους να λειτουργούν σε βάρος της ίδιας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και των πραγματικά αγνών φιλάθλων της. Η ποινή κεκλεισμένων των θυρών αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Έχει χτυπήσει καμπανάκι και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Θα είμαστε πλέον αμείλικτοι. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανέναν να προκαλεί ζημιά στην ΟΜΟΝΟΙΑ και να στερεί από τον κόσμο της τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει και να υποστηρίξει τη μεγάλη του αγάπη.

Με βάση το πιο πάνω, ενημερώνουμε πως:

1. Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή πλέον σε οποιασδήποτε μορφής παραβατική συμπεριφορά στο γήπεδο, μικρής ή μεγάλης. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται άμεσα, δυναμικά και παραδειγματικά.

2. Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα κινείται νομικά ενάντια σε οποιονδήποτε της προκαλεί ζημιά με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο και θα αναζητεί από τους παρανομούντες ανάκτηση των χρηματικών προστίμων που της επιβάλλονται από τη Δικαστική Επιτροπή.

3. Καλούμε τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων της, όπως επιδεικνύουν και αυτοί μηδενική ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές βοηθώντας στην τιμωρία των παραβατών.

4. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των οργανωμένων φιλάθλων. Η ΟΜΟΝΟΙΑ χρειάζεται και τη δική τους συμβολή και βοήθεια ώστε να προστατευθεί από ενέργειες που την πληγώνουν και αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθειά για να μεγαλώνει διαρκώς εντός και εκτός γηπέδων.

Κλείνοντας ευχαριστούμε θερμά την συντριπτική πλειονότητα των φιλάθλων της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για την υποδειγματική τους συμπεριφορά και την αγνή πίστη, αγάπη και αφοσίωση. Αυτοί αποτελούν τον φάρο της ελπίδας για το μέλλον και την ασπίδα και το δόρυ απέναντι σε όσους της προκαλούν προβλήματα, την πολεμούν και της στερούν από τη δυναμική της για να μεγαλουργήσει.