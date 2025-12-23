ΠΑΟΚ για Ντρκούσιτς - Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της Σλοβενίας!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σλοβένος αμυντικός Βάνια Ντρκούσιτς ξανά στο τραπέζι του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας του δεδομένου πως επιθυμεί να φύγει από τη Ζενίτ τον Ιανουάριο!

Οι Θεσσαλονικείς είναι στην αγορά για την απόκτηση στόπερ, με το όνομα του Βάνια Ντρκούσιτς να μπαίνει στο τραπέζι του ΠΑΟΚ από τα Μέσα της Σλοβενίας.

Ο 26χρονος Σλοβένος στόπερ αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2024 στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με την οποία έχει καταγράψει φέτος 20 συμμετοχές.

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της πατρίδας του, ο υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός «εξετάζει την αποχώρησή του από τη Ζενίτ, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει ενδιαφέρον».

Ο λόγος, όπως υπογραμμίζει το δημοσίευμα, είναι η μόνιμη παρουσία του Δικεφάλου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σε αντίθεση με τις ομάδες της Ρωσίας που δεν συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.

Ο Ντρκούσιτς είχε απασχολήσει και το καλοκαίρι του 2024 το «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο, με τον Σλοβένο στόπερ να καταλήγει στην Αγία Πετρούπολη, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029.

