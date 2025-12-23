«Εξετάζει την περίπτωση του Μανδά η Γιουβέντους»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Ιταλία, γράφουν ασχολούνται εκ νέου με την περίπτωση του Χρήστου Μανδά, τονίζοντας ότι η Γιουβέντους ρίχνει στο τραπέζι το όνομα του με ενδεχόμενο ανταλλαγής του Μιρέτι με τη Λάτσιο!

Νέα αναφορά στον Χρήστο Μανδά από ιταλικό Μέσο ενημέρωσης που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Λάτσιο! Ο Έλληνας πορτιέρε, το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, αλλά πιο έντονα με τον Παναθηναϊκό, φέρεται ότι έχει βρει νέο «μνηστήρα»!

Σύμφωνα λοιπόν με το lazionews.eu η Γιουβέντους είναι μια από τις ομάδες που εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Έλληνα πορτιέρε ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Μαουρίτσιο Σάρι στην ομάδα της Ρώμης.

Μάλιστα στο ρεπορτάζ υπογραμμίζεται ότι οι «μπιανκονέρι» αναμένεται να απαλλαγεί άμεσα από τον Ματία Πέριν και έτσι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, θέλει έναν τερματοφύλακα που θα προσθέσει ανταγωνισμό στον Ντι Γκρεγκόριο.

Έτσι, στο «τραπέζι» έπεσε το όνομα του Χρήστου Μανδά με τη φόρμουλα της ανταλλαγής του με τον Iταλό τερματοφύλακα, Φάμπιο Μιρέτι, ωστόσο η Λάτσιο φέρεται να μην είναι πολύ «ζεστή» για το συγκεκριμένο σενάριο!

sport-fm.gr 

 

 

