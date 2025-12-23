ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Στα υπόψη ο Σάλιακας

Ο Μανώλης Σάλιακας που αγωνίζεται στη Ζανκτ Πάουλι ενδιαφέρει την ΑΕΚ.

Τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για τον Ιανουάριο προχωράει η ΑΕΚ και μια από τις θέσεις που θα κινηθεί για ενίσχυση είναι αυτή του δεξιού μπακ. Ο Λάζαρος Ρότα έχει βγάλει με ελάχιστες βοήθειες τις πολλές υποχρεώσεις έως τώρα στη σεζόν και χρειάζεται ένας παίκτης για να μοιράζονται τον χρόνο.

Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται είναι αυτή του Μανώλη Σάλιακα. Ο 29χρονος μπακ αγωνίζεται από το 2022 στη Ζανκτ Πάουλι, με την οποία πανηγύρισε το περασμένο καλοκαίρι την άνοδο στην Bundesliga. Φέτος ο Έλληνας άσος μετρά 10 συμμετοχές και μια ασίστ, αλλά δεν λογίζεται ως η βασική λύση για το δεξί άκρο της άμυνας.

Στην ΑΕΚ παρακολουθούν με ενδιαφέρον την περίπτωση του Σάλιακα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Εργοτέλη, μετακόμισε στον Ολυμπιακό και αγωνίστηκε ακόμα σε Καρμιώτισσα, Χανιά, Λαμία και ΠΑΣ Γιάννινα. Ο 29χρονος άσος έχει και 4 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, ενώ υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές.

