«Κοντά σε συμφωνία με τον Ιωαννίδη η Λάτσιο»

«Κοντά σε συμφωνία με τον Ιωαννίδη η Λάτσιο»

Η Λάτσιο δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για τον Φώτη Ιωαννίδη και επανέρχεται για να τον αποκτήσει.

Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκει τα πατήματά του στην Πορτογαλία με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά στη Λάτσιο δεν τον ξεχνούν και δημοσιεύματα φέρνουν τη μεταγραφή του και πάλι στο προσκήνιο.

Η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», μάλιστα, αναφέρει σήμερα πως ο Φώτης Ιωαννίδης, που μόλις επανήλθε από τραυματισμό στην Σπόρτινγκ, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Λάτσιο.

Η ομάδα της Ρώμης παρακολουθεί εδώ και καιρό τον 25χρονο Έλληνα φορ και τώρα που η ανάγκη ενίσχυσης στην επίθεση είναι μεγάλη, το όνομά του επανήλθε δυναμικά. Ωστόσο, η Λάτσιο δύσκολα θα μπορέσει να δώσει τα χρήματα που θα ζητήσει η Σπόρτινγκ, που δαπάνησε 25 εκατ. ευρώ να τον αποκτήσει από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι, μιας και τα οικονομικά της δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Ο Ιωαννίδης φέτος έχει παίξει σε 22 ματς με τα «λιοντάρια», μετρώντας 5 γκολ και 3 ασίστ.

sdna.gr 

 

ΔΙΕΘΝΗ

