Τέλος από την Ομόνοια Αραδίππου ο Θεοχάρους
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τα «Περιστέρια» ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό.
Αναλυτικά:
Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό Αλέξη Θεοχάρους!Ο Αλέξης ανδρώθηκε στην Ακαδημία της Ομόνοιας Αραδίππου και τα τελευταία 2.5 χρόνια έβαλε και αυτός τη σφραγίδα του στις πιο μεγάλες επιτυχίες της σύγχρονης ιστορίας του Σωματείου μας!Αλέξη σε ευχαριστούμε θερμά! Θα είσαι πάντοτε ένας από εμάς!