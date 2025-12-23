Marca: «Ο Παυλίδης σπάει ρεκόρ και περιμένει τη Ρεάλ»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτο θέμα στην Marca o Βαγγέλης Παυλίδης και οι επιδόσεις του με την Μπενφίκα, που τον Ιανουάριο θα υποδεχτεί τη Ρεάλ.

Οι επιδόσεις του Βαγγέλη Παυλίδη με την Μπενφίκα τον έκαναν πρώτο θέμα στη Marca, η οποία εκτιμά πως θα είναι η επόμενη μεγάλη πώληση της ομάδας της Λισαβόνας, ενώ αναφέρει με... νόημα πως περιμένει και τη Ρεάλ για το Champions League στις 28 Ιανουαρίου.

Η Marca αναφέρει:

Ο Παυλίδης, ο Έλληνας σκόρερ της Μπενφίκα, είναι ο μόνος στην Ευρώπη που έχει συμβαδίσει με το ποσοστό σκοραρίσματος στο ημερολογιακό έτος 2025 με δύο 'τέρατα' όπως ο Κιλιάν Εμπαπέ (59 γκολ σε 59 αγώνες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Κριστιάνο το 2013) και ο Χάρι Κέιν (48 γκολ για την Μπάγερν).

Με το πέναλτι που πέτυχε εναντίον της Φαμαλικάο χθες (1-0), ο Παυλίδης έφτασε τα 43 γκολ το 2025, αποκλειστικά για την Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να υπολογίζονται οι διεθνείς συμμετοχές. Η Μπενφίκα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα αήττητο σερί εννέα αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δεχτεί μόνο τέσσερα γκολ. Και προσέξτε, γιατί ο Παυλίδης έχει μια τελευταία ευκαιρία το 2025 (η Μπενφίκα έχει προγραμματίσει να παίξει έναν αγώνα πρωταθλήματος την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στην Μπράγκα).

Αυτοί οι αριθμοί έθεσαν τον Παυλίδη σε σύγκριση με τον θρυλικό Εουσέμπιο, ο οποίος σκόραρε 53 γκολ το 1964 και 43 το 1965, τον ίδιο αριθμό με τον Παυλίδη. Ο Έλληνας επιθετικός έχει παίξει 70 αγώνες το 2025, σκοράροντας 43 γκολ και δίνοντας 14 ασίστ. Τη σεζόν 2025-26, ο Παυλίδης έχει παίξει 15 αγώνες και έχει σκοράρει 14 γκολ (πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος), ανεβάζοντας το σύνολο των γκολ του στα 50 για τον σύλλογο (σε 86 αγώνες) στη δεύτερη σεζόν του με την πορτογαλική ομάδα.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει συμβόλαιο στην Πορτογαλία μέχρι το 2029 και χρηματιστηριακή αξία 35 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με το «Transfermarkt», γεγονός που υποδηλώνει ότι θα είναι η επόμενη μεγάλη πώληση της Μπενφίκα το 2026.

Η Μπενφίκα, θυμηθείτε, θα είναι ο τελευταίος αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης στον όγδοο γύρο του Champions League, με όλα να μην παίζονται ακόμα. Θα είναι στις 28 Ιανουαρίου... και ο Παυλίδης περιμένει ήδη τους Los Blancos στη Λισαβόνα.

sport-fm.gr 

 

 

