Μπάγερν Μονάχου – Ουπαμεκανό: Τα βρίσκουν στο συμβόλαιο… όχι στις ρήτρες

Πριν από λίγες ημέρες η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν αρκετά μεγάλη. Ο Νταγιό Ουπαμεκανό βρισκόταν με το ένα πόδι κοντά στην έξοδο από το Μόναχο και την Μπάγερν. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός πήρε τις εγγυήσεις που ήθελε και άλλαξε στάση. Οι Βαυαροί του προσφέρουν νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με στόχο να βάλουν τέλος στα μεταγραφικά σενάρια.

Δεν του δίνουν όμως ακριβώς αυτό που θέλει. Υπάρχει ένα αλλά που πρέπει να διευθετηθεί για να κλείσει οριστικά επιτυχώς η συμφωνία. Το ποσό της ρήτρας αποδέσμευσης. Ο Ουπαμεκανό θέλει να διατηρήσει μια ελκυστική προς τους τρίτους ρήτρα για το φετινό καλοκαίρι. Οι πρωταθλητές Γερμανίας θέλουν αυτό να συμβεί το καλοκαίρι του 2027.

«Φρένο» σε Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν από την Μπάγερν Μονάχου

Τα μεγαθήρια της Ευρώπης αιφνιδιάστηκαν από την ανατροπή. Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν σύμφωνα με το Foot Mercato ήταν έτοιμες να χτυπήσουν τη πόρτα των Βαυαρών. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Αμφότερες περιμένουν να ξεκαθαρίσει το θέμα για να δράσουν. Αν η ρήτρα αποδέσμευσης τοποθετηθεί το φετινό καλοκαίρι, τότε πιθανόν να προσεγγίσουν την υπόθεση. Αν όχι θα την αφήσουν πίσω τους…

