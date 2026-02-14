Μπαρτσελόνα: Στο «στόχαστρο» διαιτησία και VAR μέσω επίσημης καταγγελίας

Οργή και αγανάκτηση για τη διαιτησία επικρατεί στη Μπαρτσελόνα μετά τη συντριβή με 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο ημιτελικό του Copa Del Rey, με τους Μπλαουγκράνα να έχουν έντονα παράπονα για το ακυρωθέν Πάου Κουμπαρσί στο β΄μέρος για οριακό οφσάιντ.

Ο Τζοάν Λαπόρτα με ανάρτηση στα social media είχε κάνει λόγο για σκιώδεις αποφάσεις που επιβουλεύονται το συμφέρον του συλλόγου, ο οποίος με τη σειρά του είχε προειδοποιήσει πως θα προβεί σε επίσημη καταγγελία για τη διαιτητική απόδοση στο «Μετροπολιτάνο».

Έτσι κι έγινε, με τη Μπαρτσελόνα να ενημερώνει πως απέστειλε επίσημο έγγραφο προς την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μέσω του οποίου θέτει μια σειρά ζητημάτων: από τη διαφάνεια του VAR, μέχρι τα αντικρουόμενα κριτήρια που παρατηρούνται σε πολλές αναμετρήσεις.

Συνοπτικά οι Καταλανοί καταγγέλλουν την έλλειψη συνέπειας στις πειθαρχικές αποφάσεις, τις αμφιβολίες γύρω από τις περιπτώσεις χεριών, τα διαιτητικά λάθη στους αγώνες τους, καθώς και τη διαφάνεια πίσω από τους χειρισμούς του VAR ζητώντας τη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου απέστειλε επίσημη επιστολή προς τη Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF), απευθυνόμενη στον Πρόεδρό της, στον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτητών (CTA), στον επικεφαλής του VAR και στον Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων, με την οποία ο σύλλογος εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες διαιτητικές αποφάσεις που θεωρεί επιζήμιες για το άθλημα και στερούμενες σταθερών και ενιαίων κριτηρίων.Στο έγγραφο, ο σύλλογος παραθέτει τα ακόλουθα βασικά σημεία:

1. Έλλειψη συνέπειας στα πειθαρχικά κριτήρια

Η Μπαρτσελόνα καταγγέλλει την ύπαρξη διαφορετικών αποφάσεων για παρόμοιες ή πανομοιότυπες φάσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πειθαρχικές κυρώσεις. Η εν λόγω ασυμμετρία δημιουργεί την εντύπωση δύο μέτρων και δύο σταθμών, γεγονός ασύμβατο με τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισότητας και της νομικής ασφάλειας που οφείλουν να διέπουν τις διοργανώσεις.

2. Αντικρουόμενα κριτήρια σε περιπτώσεις χεριού

Ο σύλλογος επισημαίνει την ασυνέπεια στην ερμηνεία των φάσεων χεριού εντός της περιοχής πέναλτι, ακόμη και σε αγώνες που διαιτητεύονται από τους ίδιους διαιτητές. Η έλλειψη ομοιομορφίας ενισχύει την αντίληψη περί αυθαιρεσίας και απρόβλεπτης εφαρμογής των κανονισμών.

3. Συσσώρευση σημαντικών λαθών

Πέραν μεμονωμένων περιστατικών, η Μπαρτσελόνα αναφέρεται στην επαναλαμβανόμενη εμφάνιση σοβαρών διαιτητικών σφαλμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, πολλά εκ των οποίων υπήρξαν καθοριστικά και εις βάρος του συλλόγου. Η συσσώρευση αυτών των λαθών επηρεάζει άμεσα την ακεραιότητα της διοργάνωσης και ενισχύει το κλίμα δυσπιστίας.

4. Χρήση και διαφάνεια του VAR

Ο σύλλογος εκφράζει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση και την ορθή εφαρμογή της τεχνολογίας, ιδίως σε αποφάσεις οριακών φάσεων χιλιοστού, οι οποίες δεν συνοδεύονται από επαρκείς και τεκμηριωμένες τεχνικές εξηγήσεις. Παράλληλα, καταγγέλλεται η έλλειψη διαφάνειας στη διαχείριση και δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων του VAR.

5. Κριτήρια για επιτόπια επανεξέταση μέσω μόνιτορ

Η Μπαρτσελόνα θέτει υπό αμφισβήτηση την απουσία σαφών και σταθερών κριτηρίων ως προς το πότε οι διαιτητές καλούνται να επανεξετάσουν μια φάση στο μόνιτορ του αγωνιστικού χώρου, γεγονός που συμβάλλει στην αίσθηση ανασφάλειας και άνισης μεταχείρισης στη λήψη αποφάσεων.

Ο σύλλογος επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αποσκοπεί στην αμφισβήτηση του επαγγελματισμού της διαιτητικής κοινότητας, αλλά στην ανάδειξη της ανάγκης για άμεση αναθεώρηση των εφαρμοζόμενων κριτηρίων, προκειμένου να διασφαλιστούν:

Η συνέπεια στις διαιτητικές αποφάσεις

Η ίση μεταχείριση μεταξύ των συλλόγων

Η αξιοπιστία και το κύρος των διοργανώσεων

Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα ζητεί την πλήρη δημοσιοποίηση όλων των ηχογραφήσεων του VAR, ανεξαρτήτως του αν πραγματοποιήθηκε επιτόπια επανεξέταση, ως ουσιώδες μέτρο ενίσχυσης της διαφάνειας και της επιμόρφωσης στον τομέα της διαιτησίας.

Τέλος, ο σύλλογος προτείνει τη δημιουργία ειδικού πειθαρχικού κώδικα ή κανονισμού για το διαιτητικό σώμα, ο οποίος θα προβλέπει δημόσιες και διαφανείς συνέπειες σε περιπτώσεις σοβαρών σφαλμάτων ή αμέλειας, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο σύστημα. Η πρόταση αυτή δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην προάσπιση των συμφερόντων του συλλόγου, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη δέσμευση για τη διασφάλιση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας της διοργάνωσης προς όφελος όλων των ομάδων, με απώτερο στόχο την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον και την καθιέρωση ενός σαφούς, σταθερού και δίκαιου πλαισίου λειτουργίας για όλους.

Η Μπαρτσελόνα απαιτεί τα αιτήματά της να εξεταστούν με τη μέγιστη σοβαρότητα και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον».

gazzetta.gr