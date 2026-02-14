Σε τρελά… κέφια η Αταλάντα πάτησε τη Λάτσιο μέσα στη Ρώμη

Πάρτι μέσα στη Ρώμη έστησε η Αταλάντα, με καλεσμένη τη Λάτσιο, την οποία κέρασε με δύο γκολ για το τελικό 2-0 των «μπεργκαμάσκι» στην 25η αγωνιστική της Serie A.

Σε εξαιρετικό φεγγάρι βρίσκεται η ομάδα του Παλαντίνο, μετρώντας την 3η της διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, στοχευόντων την 4άδα της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά οι Ρωμαίοι συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονα σημάδια αστάθειας στο παιχνίδι τους, κάτι που τους διατηρεί μακριά από τις θέσεις που χαρίζουν ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η Αταλάντα κατάφερε να χτυπήσει στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου από την άσπρη βούλα, με τον Έντερσον να εκτελεί άψογα τον Προβεντέλ για το 1-0 στο 41ο λεπτό.

Σε μεγάλο βαθμό οι φιλοξενούμενοι κλείδωσαν το τρίποντο στο 60’ με τον Ζαλέφσκι. Ο Πολωνός πήρε την μπάλα από τον Μπερνασκόνι και από τις παρυφές της περιοχής την έστειλε συστημένη στα αντίπαλα δίχτυα, γράφοντας το τελικό 2-0.

