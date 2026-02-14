LIVE: ΑΕΚ - Απόλλων 0-1

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σπουδαίο ντέρμπι διεξάγεται στην «Αρένα» όπου η δεύτερη της βαθμολογίας ΑΕΚ φιλοξενεί τον τρίτο Απόλλωνα στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι κιτρινοπράσινοι επιζητούν το πέμπτο διαδοχικό τους τρίποντο ώστε να βρεθούν στο +7 από τους Λεμεσιανούς και να διατηρήσουν την απόσταση πέντε βαθμών από την κορυφή, την ώρα που οι ανεβασμένοι γαλάζιοι ψάχνουν την όγδοη σερί νίκη ώστε να μειώσουν στον πόντο από τη δεύτερη θέση και να κρατηθούν σε μονοψήφια διαφορά βαθμών από την κορυφή.

Η εξέλιξη του αγώνα 

Tέλος ημιχρόνου

42' Aγγίζει το 2-0 ο Απόλλωνας με κεφαλιά του Βέισμπεκ, μπλόκαρε ο πορτιέρο της ΑΕΚ.

40' Σουτ του Βέισμπεκ, μάζεψε ο Αλομέροβιτς.

36' Απειλεί ξανά ο Απόλλωνας με σουτ του Ζμέρχαλ, έκοψε σωτήρια ο Μιραμόν.

33' ΓΚΟΛ, 1-0 ο Απόλλωνας με τον Τόμας! Με συρτό σουτ εντός περιοχής.

-Αποχωρεί με το φορείο ο παίκτης της ΑΕΚ.

29' Στη θέση του Αμίν περνάει ο Μουντραζίγια που κάνει ντεμπούτο.

28' Αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Αμίν.

24' Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Μάρκες ο οποίος πέρασε τον Αλομέροβιτς αλλά πήγε πλάγια δεξιά, προσπάθησε να περάσει την μπάλα πάνω από τον Μιλίτσεβιτς που πήγε στην εστία, αλλά την έστειλε πάνω από τα δοκάρια.

19' Σουτ του Ροντρίγκες, λίγο έξω.

18' Σουτ του Βέισμπεκ, έβαλε την κόντρα ο Μιλίτσεβιτς. 

-Πατά καλύτερα η ΑΕΚ στο ξεκίνημα, ωστόσο δεν έχουμε ακόμη κάποια αξιόλογη ευκαιρία.

-Ξεκίνησε το ντέρμπι

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία, Σαμπορίτ, Λέδες, Πονς, Αμίν (29' Μουντραζίγια), Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Κβίντα, Βούρος, Ζμέρχαλ, Μπράουν,  Λιούμπιτς, Ροντρίγκες, Τόμας, Βέισμπεκ, Μάρκες.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Igor Pajac

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

