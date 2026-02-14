Ο Ρονάλντο επέστρεψε στη δράση κι έκρινε τη νίκη της Αλ Νασρ

Τέλος στην «εξέγερση» κι επιστροφή σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: Να σκοράρει γκολ! Μετά την ανακωχή του με την Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στην αρχική ενδεκάδα του αγώνα κόντρα στην Αλ Φατέχ και με τον ίδιο να ανοίγει το δρόμο οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-0 που την κράτησε στο -1 από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ.

Ο Πορτογάλος βρήκε δίχτυα στο 18΄, όταν ο Μανέ έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο CR7 πέτυχε το γκολ υπ΄αριθμόν 962 στην καριέρα του με μονοκόμματο τελείωμα για το 0-1.

Το τρίποντο σφράγισε στο 80΄ο Γιαχιά με τρομερό τελείωμα στο απέναντι «παραθυράκι» της εστίας για το 2-0 που έμεινε μέχρι το φινάλε και διασφάλισε το νικηφόρο σερί για την ομάδα του Ζόρζε Ζέσους.

