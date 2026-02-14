Μη αναστρέψιμο το σκηνικό, όλα δείχνουν αλλαγή σκυτάλης στον ΑΠΟΕΛ - Προωθείται ο Φωτίου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρόδρομος Πετρίδης φέρεται να είναι έτοιμος να παραδώσει την προεδρία του ΑΠΟΕΛ όμως αυτή τη φορά φαίνεται πως το πιο πάνω θα γίνει πραγματικότητα. Στη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας την ερχόμενη Τρίτη (17/2) αναμένεται πως θα αποφασιστεί αλλαγή σκυτάλης σε μια ιστορική απόφαση στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας.

Το κλίμα που έχει δημιουργηθεί ενάντια στον Πετρίδη είναι τέτοιο το οποίο δείχνει πως το σκηνικό δεν ανατρέπεται. Η κρίσιμη συνάντηση του Σαββάτου (14/2) μεταξύ εταιρείας, σωματείου, ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ και παλαιμάχων κατέστησε σαφές πως η αλλαγή «κεφαλής» στην εταιρεία είναι εκ των ων ουκ άνευ και μάλιστα προετοιμάζεται το έδαφος για τον διάδοχό του που ενδέχεται να είναι ο Χάρης Φωτίου.

Ο Φωτίου φαίνεται να συγκεντρώνει αποδοχή από όλες τις πλευρές και αυτή τη στιγμή φέρεται να διατηρεί τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το χρίσμα για να αναλάβει τα ηνία του ΑΠΟΕΛ, χωρίς να αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να προκύψουν άλλοι ενδιαφερόμενοι και νέα δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση η συνεδρία της Τρίτης μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική καθώς αναμένεται να επιβεβαιώσει το τέλος εποχής Πρόδρομου Πετρίδη και την αλλαγή σελίδας στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ.