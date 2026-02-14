Λοσάδα: «Αν μου έλεγαν ότι θα ξεκινούσα με 10 σερί νίκες; Θα έλεγα είναι πιθανό»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Ερνάν Λοσάδα μετά το μεγάλο διπλό επί της ΑΕΚ που έφερε το όγδοο διαδοχικό τρίποντο στην ομάδα του.

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος με τη δέκατη σερί νίκη (σ.σ. μαζί με τους αγώνες κυπέλλου). Δεν έχω λόγια να περιγράψω την ευτυχία που νιώθω τώρα. Θα επαναλάβω ότι έλεγα προηγούμενς φορές, όλα αυτά συμβαίνουν χάρη στους παίκτες, το προσωπικό, όσους με υποστηρίζουν και με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου, αλλιώς δεν θα ήταν δυνατό. Δεν θα κερδίζαμε εδώ την ΑΕΚ αν δεν παλεύαμε όπως παλεύουμε, αν δεν υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι περισσότερο οικογένεια παρά ομάδα. Πιστεύουμε στον εαυτό μας, την ποιότητα μας. Αν δεν κάνω λάθος γράψαμε ιστορία με τις δέκα συνεχόμενες νίκες, ισοφαρίσαμε το ρεκόρ, με τη διαφορά ότι τώρα είναι 10-0-0.

Στην αρχή δυσκολευτήκαμε, ο αντίπαλος δεν απείλησε αλλά δυσκολευόματαν με τις επιθέσεις του από τα άκρα, μετά τα 20 ΄δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες και είχαμε μεγάλες. Αν κάποιος αντιπαραβάλει τις ευκαιρέις των δύο ομάδων οι δικές μας ήταν πιο καθαρές, ίσως δικαιούμασταν 2-3 γκολ. Στόχος μετά το ημίχρονο ήταν να σκοράρουμε δεύτερο και να μην δεχθούμε γκολ. Παίξαμε με ομάδα που παίζει στο Conference με εξαιρετικλά αποτελέσματα, πρέπει να δώσουμε τα εύσημα σε αυτή τη ομάδα με σπουδαίους παίκτες και προπονητή. Αυτό κάνει τη νίκη μας ακόμη πιο σημαντική. Πετύχαμε ακομη ένα γκολ που νομίζω σωστά ακυρώθηκε για χέρι. Υποφέραμε στο τέλος επειδή δεν είχαμε σκοράρει το 2-0. Αλλά αντέξαμε, φάνηκε ότι ξέρουμε και να υποφέρουμε, αυτό μας κάνει να είμαστε σκληρότεροι και να περνάμε τις δυσκολίες και είμαι περήφανος για αυτό».

Για τον αγώνα με τον Εθνικό κι αν είναι παγίδα: «Δεν υπάρχουν πλέον εύκολα παιχνίδια. Ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Αργεντινή ούτε παντού δεν υπάρχουν παιχνίδια που μπορείς να υποτιμήσεις τον αντίπαλο. Ακόμη και οι τελευταίες ομάδες παλεύουν για την επιβίωσή τους. Όλα είναι δύσκολα και πρέπει να τα βλέπεις σοβαρά. Θα είναι άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι».

Πώς θα απαντούσε αν όταν έμπαινε στο αεροπλάνο για την Κύπρο του έλεγε κάποιος ότι θα αρχίσει με δέκα σερί νίκες: «Θα του απαντούσα ότι είναι πιθανό. Όσο το πιστεύεις είναι πιθανό. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή τη ζωή που μπορεί να γίνει χωρίς να το πιστεύεις. Αν το πιστεύεις τα πάντα είναι πιθανά. Βεβαίως δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις νίκες με υπερβολικό ενθουσιασμό αλλά ούτε τις ήττες με μεγάλη απογοήτευση. Θα πω ότι το παιχνίδι που άλλαξε τα δεδομένα ήταν αυτό με την Πάφο. Τότε ήμασταν στο -10 από την Πάφο. Είπα στους παίκτες μου δεν πιστεύω ότι έχουμε απόσταση 10 βαθμών και ότι από εμάς εξαρτάται να ανατρέψουμε τα δεδομένα. Και δείτε που είμαστε τώρα (σ.σ. πάνω από την Πάφο). Όλα αρχίζουν με ελπίδα».