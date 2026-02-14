ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάρτι της Νιουκάστλ μέσα στο Βίλα Παρκ και με εμφατική 3άρα έφυγε για τους «16»

Κηδεία μέσα στο Βίλα Παρκ έκανε η Νιουκάστλ στην Άστον Βίλα, με τις «καρακάξες» να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο επικρατώντας εν τέλει 3-1, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους «16» του FA Cup.

Η ομάδα του Έντι Χάουι εκμεταλλεύτηκε στο έπακρων το αριθμητικό της πλεονέκτημα, μετά την απευθείας κόκκινη που αντίκρισε ο Μπιζότ στο 45+1’, κάτι που αποδεικνύεται και από το τελικό σκορ.

Όλα είχαν ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους γηπεδούχους, με τον Έιμπραχαμ να εκμεταλλεύεται την πάσα του Ντόουγκλας Λουίζ και άψογο τελείωμα έγραψε το 1-0 στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου όμως όλα ξεκίνησαν να στραβώνουν. Ο Μπιζότ μετά από ένα άτσαλο μαρκάρισμα στο 45+1’ ανάγκασε τον διαιτητή να του βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους ήρθε και η αντεπίθεση από τη Νιουκάστλ. Στο 63ο λεπτό ο Τονάλι ισοφάρισε σε 1-1, βάζοντας φωτιά στην αναμέτρηση.

Ο Ιταλός βέβαια δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο 76’ χτύπησε ξανά και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα διπλασίασε τα γκολ τις ομάδας του, για την ολική ανατροπή.

Η χαριστική βολή ήρθε από τον Βολτεμάντε στο 88ο λεπτό, με τον Γερμανό φορ να εκτελεί τον Μαρτίνεζ για το τελικό και άκρως εμφατικό 3-1.

