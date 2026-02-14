Μηχανή των γκολ: Ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 500 τέρματα και συνεχίζει!

Ο Χάρι Κέιν έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην καριέρα του, καθώς με το δεύτερο γκολ του στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης, για την 22η αγωνιστική της Bundesliga, έφτασε τα 500 τέρματα σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Ο Άγγλος επιθετικός οδήγησε την Μπάγερν Μονάχου στο προβάδισμα, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του σεζόν.

Το ιστορικό αυτό επίτευγμα έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας καριέρας γεμάτης συνέπεια και παραγωγικότητα. Από τα χρόνια του στην Τότεναμ, μέχρι τη μεταγραφή του στην Μπάγερν, αλλά και με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, ο Κέιν έχει αποδείξει πως είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 100 από τα 500 γκολ του προέρχονται από εκτελέσεις πέναλτι, δείγμα της ψυχραιμίας και της ακρίβειάς του στις στατικές φάσεις. Παράλληλα, έχει σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο: Με το δεξί, το αριστερό, με κεφαλιές, αλλά και με μακρινά σουτ.

Στη φετινή Bundesliga, ο Κέιν συνεχίζει να δεσπόζει, όντας πρώτος σκόρερ με 26 γκολ, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τους διώκτες του και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ανάμεσα στους μεγάλους επιθετικούς όλων των εποχών.

