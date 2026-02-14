ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι όγδοες έστειλαν την Ομόνοια στο +8, φουλ για Ευρώπη ο Απόλλωνας
Nέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου έφεραν οι αγώνες του Σαββάτου για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η όγδοη σερί νίκη της Ομόνοιας, με το 3-0 επί της Ένωσης, σε συνδυασμό με την όγδοη σερί νίκη του Απόλλωνα, δεδομένου ότι επετεύχθη κόντρα στη δεύτερη ΑΕΚ (1-0), έστειλαν το τριφύλλι στο +8 από τη δεύτερη θέση, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο την ετικέτα του φαβορί που κουβαλά για την κατάκτηση του τίτλου!
Ο Απόλλωνας με το μεγάλο διπλό που πήρε στην «Αρένα» μείωσε στον πόντο από τη δεύτερη ΑΕΚ ενώ αύξησε τη διαφορά του στο +7 από τον Άρη που γκέλαρε (1-1) με τον Ακρίτα (και στο +5 από την Πάφο που αγωνίζεται την Κυριακή), ευρισκόμενος πλέον για τα καλά στις ράγες που οδηγούν στην Ευρώπη.
Η 22η αγωνιστική:
Παρασκευή 13/2
Ανόρθωση - ΕΝ Ύψωνα 1-1
Σάββατο 14/2
Ακρίτας - Άρης 1-1
Ομόνοια - Ένωση 3-0
ΑΕΚ - Απόλλων 0-1
Κυριακή 15/2
15:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου
16:00 Εθνικός - ΑΠΟΕΛ
19:00 ΑΕΛ - Πάφος
H βαθμολογία: