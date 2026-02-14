ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι όγδοες έστειλαν την Ομόνοια στο +8, φουλ για Ευρώπη ο Απόλλωνας

Nέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου έφεραν οι αγώνες του Σαββάτου για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η όγδοη σερί νίκη της Ομόνοιας, με το 3-0 επί της Ένωσης, σε συνδυασμό με την όγδοη σερί νίκη του Απόλλωνα, δεδομένου ότι επετεύχθη κόντρα στη δεύτερη ΑΕΚ (1-0), έστειλαν το τριφύλλι στο +8 από τη δεύτερη θέση, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο την ετικέτα του φαβορί που κουβαλά για την κατάκτηση του τίτλου!

Ο Απόλλωνας με το μεγάλο διπλό που πήρε στην «Αρένα» μείωσε στον πόντο από τη δεύτερη ΑΕΚ ενώ αύξησε τη διαφορά του στο +7 από τον Άρη που γκέλαρε (1-1) με τον Ακρίτα (και στο +5 από την Πάφο που αγωνίζεται την Κυριακή), ευρισκόμενος πλέον για τα καλά στις ράγες που οδηγούν στην Ευρώπη.

Η 22η αγωνιστική:

Παρασκευή 13/2

Ανόρθωση - ΕΝ Ύψωνα 1-1

Σάββατο 14/2

Ακρίτας - Άρης 1-1

Ομόνοια - Ένωση 3-0

ΑΕΚ - Απόλλων 0-1

Κυριακή 15/2

15:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

16:00 Εθνικός - ΑΠΟΕΛ

19:00 ΑΕΛ - Πάφος

H βαθμολογία: