ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα»: Κράξιμο Φάμπρεγκας σε Μοράτα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα»: Κράξιμο Φάμπρεγκας σε Μοράτα!

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας άσκησε δριμεία κριτική στον Άλβαρο Μοράτα για την αποβολή του ενάντια στη Φιορεντίνα.

Η Φιορεντίνα υποχρέωσε σε εντός έδρας ήττα την Κόμο, η οποία ενώ βρισκόταν πίσω με 2-1, πίεσε τους Βιόλα των δέκα παικτών στα τελευταία λεπτά ψάχνοντας την ισοφάριση. Ωστόσο, ο Άλβαρο Μοράτα δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα λεπτό (89') και αποβλήθηκε, καταδικάζοντας την ομάδα του και εξαγριώνοντας τον Σεσκ Φάμπρεγκας!

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν έξαλλος που ο συμπατριώτης του έχασε την ψυχραιμία του και δέχτηκε την κόκκινη κάρτα για αψιμαχία με τον Ρανιέρι, λέγοντας πως «οι προκλήσεις είναι μέρος του ποδοσφαίρου, όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μία πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα. Είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής και περιμένω περισσότερα από αυτόν, η γραμμή μεταξύ νίκης και ήττας είναι λεπτή».

Μετά την ήττα αυτή, η Κόμο είναι έβδομη στη βαθμολογία της Serie A και στο -5 από την τετράδα, με την όγδοη, Λάτσιο, πάντως, να είναι οκτώ βαθμούς μακριά.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σημαντικά παιχνίδια σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/02)

TV

|

Category image

Σεβίλλη: «Ο διαιτητής δεν πήρε κάρτα για τον Άγιο Βαλεντίνο κι έδειξε κόκκινη στον Αλμέιδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα»: Κράξιμο Φάμπρεγκας σε Μοράτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρονάλντο επέστρεψε στη δράση κι έκρινε τη νίκη της Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάρτι της Νιουκάστλ μέσα στο Βίλα Παρκ και με εμφατική 3άρα έφυγε για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μη αναστρέψιμο το σκηνικό, όλα δείχνουν αλλαγή σκυτάλης στον ΑΠΟΕΛ - Προωθείται ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι όγδοες έστειλαν την Ομόνοια στο +8, φουλ για Ευρώπη ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε τρελά… κέφια η Αταλάντα πάτησε τη Λάτσιο μέσα στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πολλά τα παιχνίδια, δεν είμαστε και η πιο νεανική ομάδα...»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπλόκο στον Ολυμπιακό από τον Λεβαδειακό των δέκα παικτών!

Ελλάδα

|

Category image

Λοσάδα: «Αν μου έλεγαν ότι θα ξεκινούσα με 10 σερί νίκες; Θα έλεγα είναι πιθανό»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Kαι τον Κίρζη τον βρίζουν και μετά τον αποθεώνουν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μεγάλο διπλό του Απόλλωνα στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Μπράντον οδηγό, δεν έκανε στάση ούτε στην «Αρένα» το τρένο του Απόλλωνα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μηχανή των γκολ: Ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 500 τέρματα και συνεχίζει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη