«Kαι τον Κίρζη τον βρίζουν και μετά τον αποθεώνουν»

Έφερε παράδειγμα τον πρόεδρο του Απόλλωνα ο Φανούριος Κωνσταντίνου.

Μιλώντας στη Cytavision μετά το διπλό επί της ΑΕΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας της Λεμεσού ρωτήθηκε για τις ανανεώσεις συμβολαίων από δημοσιογράφο, ο οποίος επεσήμανε ότι παίκτες τους οποίους κάποιοι αποδοκίμαζαν, πλέον τους αποθεώνουν.

«Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο» ανέφερε αρχικά ο Φανούριος για να προσθέσει: «Και τον Κίρζη μπορεί να τον βρίζουν και μετά τον αποθεώνουν».