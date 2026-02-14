ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Kαι τον Κίρζη τον βρίζουν και μετά τον αποθεώνουν»

Έφερε παράδειγμα τον πρόεδρο του Απόλλωνα ο Φανούριος Κωνσταντίνου.

Μιλώντας στη Cytavision μετά το διπλό επί της ΑΕΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας της Λεμεσού ρωτήθηκε για τις ανανεώσεις συμβολαίων από δημοσιογράφο, ο οποίος επεσήμανε ότι παίκτες τους οποίους κάποιοι αποδοκίμαζαν, πλέον τους αποθεώνουν.

«Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο» ανέφερε αρχικά ο Φανούριος για να προσθέσει: «Και τον Κίρζη μπορεί να τον βρίζουν και μετά τον αποθεώνουν».

 

Διαβαστε ακομη