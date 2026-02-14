ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σεβίλλη: «Ο διαιτητής δεν πήρε κάρτα για τον Άγιο Βαλεντίνο κι έδειξε κόκκινη στον Αλμέιδα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σεβίλλη: «Ο διαιτητής δεν πήρε κάρτα για τον Άγιο Βαλεντίνο κι έδειξε κόκκινη στον Αλμέιδα»

Η Σεβίλλη σχολίασε με καυστικό τρόπο την αποβολή του Ματίας Αλμέιδα στο ματς με την Αλαβές, τονίζοντας πως ο διαιτητής δεν πήρε... κάρτα για του Αγίου Βαλεντίνου.

Εκτός εαυτού βγήκε ο Ματίας Αλμέιδα στις καθυστερήσεις του αγώνα της Σεβίλλης απέναντι στην Αλαβές, όταν ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Το έντονο τετ-α-τετ μεταξύ των δυο οδήγησε στην αποβολή του πρώην τεχνικού της ΑΕΚ με απευθείας κόκκινη κάρτα, ο οποίος ύστερα ζήτησε τα ρέστα από τον ρέφερι για την απόφασή του, προτού τελικά πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια.

Με τη σειρά της η Σεβίλλη σχολίασε με καυστικό τρόπο τη στιγμή της αποβολής του Αργεντινού προπονητή μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στα social media, βάζοντας στην... εξίσωση και την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

«Ο διαιτητής, που προφανώς δεν πήρε καμία κάρτα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αποφασίζει να βγάλει τη δική του κόκκινη κάρτα και να αποβάλει τον Αλμέιδα» τόνισαν χαρακτηριστικά οι Ανδαλουσιανοί στα social media. Για την ιστορία ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1, με τη Σεβίλλη να ανεβαίνει στη 12η θέση και να απομακρύνεται στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σημαντικά παιχνίδια σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (15/02)

TV

|

Category image

Σεβίλλη: «Ο διαιτητής δεν πήρε κάρτα για τον Άγιο Βαλεντίνο κι έδειξε κόκκινη στον Αλμέιδα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Όποιος δεν μπορεί να ανεχτεί μια πρόκληση, ας αλλάξει επάγγελμα»: Κράξιμο Φάμπρεγκας σε Μοράτα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ρονάλντο επέστρεψε στη δράση κι έκρινε τη νίκη της Αλ Νασρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάρτι της Νιουκάστλ μέσα στο Βίλα Παρκ και με εμφατική 3άρα έφυγε για τους «16»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μη αναστρέψιμο το σκηνικό, όλα δείχνουν αλλαγή σκυτάλης στον ΑΠΟΕΛ - Προωθείται ο Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι όγδοες έστειλαν την Ομόνοια στο +8, φουλ για Ευρώπη ο Απόλλωνας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε τρελά… κέφια η Αταλάντα πάτησε τη Λάτσιο μέσα στη Ρώμη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Πολλά τα παιχνίδια, δεν είμαστε και η πιο νεανική ομάδα...»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπλόκο στον Ολυμπιακό από τον Λεβαδειακό των δέκα παικτών!

Ελλάδα

|

Category image

Λοσάδα: «Αν μου έλεγαν ότι θα ξεκινούσα με 10 σερί νίκες; Θα έλεγα είναι πιθανό»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Kαι τον Κίρζη τον βρίζουν και μετά τον αποθεώνουν»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το μεγάλο διπλό του Απόλλωνα στην «Αρένα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με Μπράντον οδηγό, δεν έκανε στάση ούτε στην «Αρένα» το τρένο του Απόλλωνα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μηχανή των γκολ: Ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 500 τέρματα και συνεχίζει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη