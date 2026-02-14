ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιάκεθ: «Πολλά τα παιχνίδια, δεν είμαστε και η πιο νεανική ομάδα...»

Ιδιάκεθ: «Πολλά τα παιχνίδια, δεν είμαστε και η πιο νεανική ομάδα...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από το Απόλλωνα με 1-0.

«Ένα παιχνίδι που είχε διαφορετικά μέρη. Αρχίσαμε καλά, ήμασταν καλύτεροι στα πρώτα 15΄, είχαμε μια φάση με τον Μπάγιτς. Μετά είχαμε τον τραυματισμό, σκόραραν ένα εύκολο γκολ, ήμασταν χαλαροί στην άμυνα. Μετά είναι αλήθεια ότι είχαμε κακό διάστημα, μπλοκαριστήκαμε μέχρι το ημίχρονο. Κάτι που συνήθως δεν συμβαίνει σε εμάς αλλά σήμερα συνέβη. Στο δεύτερο ημίχρονο η εμφάνιση μας ήταν καλύτερη, είχαμε ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα».

Για το ότι συχνά τραυματίζονται παίκτες της ΑΕΚ που είναι στα καλύτερά τους και πώς το διαχειρίζεται: «Αυτό ήταν το 38ο παιχνίδι της σεζόν, το καλοκαίρι οι παίκτες είχαν μόνο δέκα μέρες ξεκούρασης. Οι απαιτήσεις είναι ψηλές. Έχουμε και κάποια προβλήματα, δεν είμαστε η πιο νεανική ομάδα στο πρωτάθλημα... Είναι δύσκολο, προσπαθούμε, δεν έχω παράπονο από την αφοσίωση των παικτών, παλεύουν και προσπαθούν σε κάθε παιχνίδι. Αλλά ναι έχουμε πολλά προβλήματα και σίγουρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, έχουμε ακόμη αρκετά παιχνίδια στη σεζόν, πρέπει να ξεκουράσουμε παίκτες».

Για τον Καμπρέρα: «H πρώτη διάγνωση του ιατρού ήταν 3-4 βδομάδες, ελπίζω να έρθει συντομότερα. Ήταν μεγάλο πλήγμα για εμάς. Πήγαινε πολύ καλά. Είναι μεγάλη απώλεια. Μας λείπουν συνεχώς κρίσιμοι παίκτες. Αν μου έλεγες το καλοκαίρι ότι θα χάναμε Τσακόν, Ροντέν, Καμπρέρα για τόσα παιχνίδια, κανείς δεν θα ήταν χαρούμενος με αυτό. Ελπίζω να αποθεραπευτεί το συντομότερο ο Καμπρέρα και ο Ροντέν να φτάσει σε καλά επίπεδα γρήγορα».

Για το ότι από τις ομάδας της εξάδας κέρδισε εντός έδρας μόνο τον Άρη και τη μάχη της Ευρώπης δεδομένου ότι είναι εκτός κυπέλλου: «Αυτό δεν με ανησυχεί τόσο γιατί είναι ισορροπημένο το πρωτάθλημα. Τα πλέι οφ θα είναι δύσκολα για όλους, κάθε παιχνίδι μπορεί να το κερδίσει ο καθένας. Πριν μερικές βδομάδες κερδίσαμε δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάφο. Τα πάντα μπορούν να συμβούν στα πλέι οφ. Σίγουρα είμαστε απογοητευμένοι με το σημερινό αποτέλεσμα αλλά πιστεύω στους παίκτες μου ότι μπορούμε να επανέλθουμε».

