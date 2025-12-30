ΑΠΟΕΛ και «ανοησίες» δημοσιογράφων...

Η εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, με ανακοίνωσή της, κατακεραυνώνει τα ΜΜΕ, κι αποκαλεί ανόητους, την πλειοψηφία των δημοσιογράφων. Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούσαν το χτύπημα που δέχθηκε ο Πιέρος Σωτηρίου στην προπόνηση και τη δήθεν τιμωρία του Μιρ.

Λυπούμαστε για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο ΑΠΟΕΛ. Είναι κι αυτός ένας λόγος για την πορεία της εταιρείας!

Η διοίκηση της εταιρείας όφειλε να ενημερώσει άμεσα τον Τύπο για τον τραυματισμό του Σωτηρίου και να μην περιμένει ένα 24ωρο μετά, τα διάφορα δημοσιεύματα για να αντιδράσει με τη λανθασμένη ανακοίνωση εναντίον των δημοσιογράφων.

Το ίδιο οφείλει να κάνει η εταιρεία και με τα διάφορα που ακούγονται και γράφονται για το οικονομικό και την αναγκαιότητα άμεσης εξεύρεσης ενός πολύ μεγάλου ποσού.

Αγαπητοί κύριοι του ΑΠΟΕΛ, για όλα τα θέματα, χρειάζεται άμεση και σωστή ενημέρωση χωρίς περιττά λόγια εναντίον οποιουδήποτε...