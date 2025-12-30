ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κοινό της Νέας Σαλαμίνας με Ερμή και Αναγέννηση Δερύνειας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το κοινό της Νέας Σαλαμίνας με Ερμή και Αναγέννηση Δερύνειας

Στα μισά της σεζόν και δεν έχουν ζήσει το δυσάρεστο συναίσθημα.

Στην Α΄ Κατηγορία. όλες οι ομάδες έχουν γευτεί το πικρό ποτήρι της ήττας.

Τρεις ομάδες όμως των μικρότερων κατηγοριών, συνεχίζουν αήττητες την πορεία τους.

Στη Β΄ Κατηγορία, η Νέα Σαλαμίνα είναι ανίκητη με 11 νίκες και 2 ισοπαλίες, βαδίζοντας ολοταχώς για την επιστροφή στα σαλόνια.

Οι άλλες δύο προέρχονται από τη Γ΄ Κατηγορία. Η μία είναι η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας (11-2-0), που ξεκίνησε με -3 τη σεζόν και ο άλλος είναι ο Ερμής. Το αξιοσημείωτο με την ομάδα της Αραδίππου είναι πως πέτυχε εφτά νίκες και έφερε έξι ισοπαλίες και είναι στην 3η θέση.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αντετοκούνμπο: «Μισώ τον περιορισμό στα λεπτά, αλλά ακόμη και έτσι μπορώ να είμαι επιδραστικός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Kicker για Γιόβιτς: «Απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς, πολύτιμος για την ΑΕΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Μητσοτάκης: «Ένα γήπεδο στολίδι που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του»

Ελλάδα

|

Category image

Ετοιμάζεται η δεύτερη χειμερινή ανακοίνωση της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Κοντούρη

Ελλάδα

|

Category image

«Ζαλίζει» η συλλογή από τρόπαια και ενθύμια του Ριβάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον Βοτανικό οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Αλαφούζος: «Το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027»

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ και «ανοησίες» δημοσιογράφων...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το κοινό της Νέας Σαλαμίνας με Ερμή και Αναγέννηση Δερύνειας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Σατσιάς... επέστρεψε πριν φύγει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μάρκου/Ανόρθωση: Δύο προσθήκες, αποχωρήσεις και η… διαδικασία Τόσιτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σηκώνουν μανίκια...

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Άρσεναλ – Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλησίασαν τον Άρη για Χάμπo - Η ξεκάθαρη απάντηση του Κ. Παπαδόπουλου

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Πιέρο σε περιμένουμε...»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη