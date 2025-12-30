Το κοινό της Νέας Σαλαμίνας με Ερμή και Αναγέννηση Δερύνειας

Στην Α΄ Κατηγορία. όλες οι ομάδες έχουν γευτεί το πικρό ποτήρι της ήττας.

Τρεις ομάδες όμως των μικρότερων κατηγοριών, συνεχίζουν αήττητες την πορεία τους.

Στη Β΄ Κατηγορία, η Νέα Σαλαμίνα είναι ανίκητη με 11 νίκες και 2 ισοπαλίες, βαδίζοντας ολοταχώς για την επιστροφή στα σαλόνια.

Οι άλλες δύο προέρχονται από τη Γ΄ Κατηγορία. Η μία είναι η πρωτοπόρος Αναγέννηση Δερύνειας (11-2-0), που ξεκίνησε με -3 τη σεζόν και ο άλλος είναι ο Ερμής. Το αξιοσημείωτο με την ομάδα της Αραδίππου είναι πως πέτυχε εφτά νίκες και έφερε έξι ισοπαλίες και είναι στην 3η θέση.