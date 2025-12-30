Στον Βοτανικό οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Αλαφούζος: «Το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027»

Στον Βοτανικό βρέθηκαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος και ο δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας. Οι τρεις άνδρες επιθεώρησαν τα έργα στο νέο γήπεδο του Τριφυλλιού.

“Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάϊου του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναϊκών. Το έργο είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.

Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε κάτι με εξέδρα του Απόστολος Νικολαΐδης, το έχουμε συζητήσει και με τον δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί ώστε να έχει και στην Αθήνα ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά. Καλή χρονιά και καλή μας τύχη σε όλους” ανέφερε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός τόνισε: “Η Διπλή Ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει. Ένα γήπεδο πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του.

Δεν είναι μόνο αυτό, το γήπεδο προχωράει στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική Αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική Αρχή, μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε. Ο χώρος στον οποίο είμαστε σήμερα ήταν, όπως είπε και ο δήμαρχος, μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μία σημαντική ανάπλαση και με άλλες εγκαταστάσεις για άλλες χρήσεις. Μία περιοχή που ήταν ουσιαστικά η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει νέα ζωή”.

Πηγή: sport24.gr